Группа продленного дня в школах Тюмени в 2022 году: с чем столкнутся родители

Тюменским родителям стоит понимать, что не в каждом образовательном учреждении есть группы продленного дня. Обычно такие услуги организуются школами, в которых можно укомплектовать сразу несколько возрастных групп. В одну группу могут попасть дети из одного класса, параллели или одной ступени обучения. Сейчас можно заметить следующий расклад: первоклассники с первоклассниками, второклассники с второклассниками и так далее.