Группа продленного дня в школах Тюмени в 2022 году: с чем столкнутся родители

Мы связались с пресс-службой Департамента образования и науки Тюменской области.
По словам главного специалиста отдела общего и дошкольного образования Юлии Хамовой, группы продленного дня, как формат организации детей после занятий не новшество и был предусмотрен законодательством ранее.
«Сейчас в группе продленного дня будет предусмотрен присмотр и уход за ребенком. Решение об открытии группы и о режиме пребывания в ней детей принимается образовательной организацией с учетом мнения родителей»,прокомментировала Хамова.
Тюменским родителям стоит понимать, что не в каждом образовательном учреждении есть группы продленного дня. Обычно такие услуги организуются школами, в которых можно укомплектовать сразу несколько возрастных групп. В одну группу могут попасть дети из одного класса, параллели или одной ступени обучения. Сейчас можно заметить следующий расклад: первоклассники с первоклассниками, второклассники с второклассниками и так далее.
Обычно группы продленного дня открыты для ребят от 6 до 14 лет, то есть с 1 по 7 классы.
«Наш город» побеседовал с директором средней образовательной школы № 70 имени Великой Победы в Тюмени Лидией Русаковой.
По ее словам, в их школе предусмотрены два варианта групп продленного дня. В большинстве случаев, продленка оплачивается из средств родителей. Это дополнительная платная услуга, в которую входит внеурочный присмотр за ребенком и организация его дня.
Это может быть класс полного дня. Также есть такие формы как полупансион и пансион. В первом случае ребенок находится в школе до 15 часов, во втором — до 18 часов.
«В классах полного дня мы предлагаем школьникам трехразовое питание, две уличные прогулки, подвижные, творческие, музыкальные, театральные занятия, познавательные экскурсии. Все это включено в расписание дня. В расписание дня включены и оздоровительные занятия в школьном Центре охраны здоровья. Также ученики классов полного дня могут участвовать во всех школьных событиях», подчеркнула директор.
Кроме организованных групп внеурочного присмотра и классов полного дня, школьники могут посещать различные студии, кружки, а также другие бесплатные мероприятия. В начале учебного года проводится День дополнительного образования, на котором представляют все внеурочные творческие объединения школьников, секции, клубы.
«Педагоги чередуют аудиторные и внеаудиторные, уличные и классные занятия, в том числе — занятия в городских пространствах, а именно музеях и парках. Мы стараемся наполнить день ребятишек походами в разные клубы, секции, кружки, общением с природой и творчеством», добавила она.
Русакова добавила, что у школы есть перечень обязательных мероприятий, предлагаемых ребятам. К таким занятиям относится спортивное направление: подвижные уличные игры, хореография. Кроме того, ребенок может попробовать себя в хоровом пении, на занятиях фортепиано.
«Также есть кружки изобразительной деятельности, театрального мастерства, бальных танцев, которые не менее востребованы. Предлагаются разные мероприятия: например, театральный фестиваль, конкурс „Осенний дебют“, конкурс юных архитекторов. У нас есть секции по фехтованию, открыт скалодром», рассказала Лидия Русакова.
Она отметила, что самое главное, чтобы семья была заинтересована в развитии ребенка и внимательно изучала все возможности, которые предлагает школа.
В этом году будет введен часовая программа общения «Разговоры о важном». Эту программу предлагает Министерство просвещения. Уроки будут проходить во всех школах еженедельно с начала учебного года. Школьники узнают много нового об общественно-политической жизни страны. Пока что запланировано 34 урока.
Что касается стоимости, то Русакова не смогла ответить на этот вопрос: главой города установлена методика расчета стоимости платных услуг. Школы действуют в их рамках.
На просторах интернета мы нашли информацию, что максимальная месячная стоимость продленки в Тюменской области в этом году составит порядка 3 тысяч рублей. Если говорим о частных заведениях, то посуточный прейскурант доходит до 1,5 тысячи рублей.
Поправки в российском законодательстве не имеют такого понятия, как «группа продленного дня». Сейчас занятия с ребенком в послешкольное время называют «группой социально-педагогического развития». Отличия лишь в обязательствах воспитателей, коих стало значительно меньше.