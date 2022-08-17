Грибной сезон в Тюмени: где искать грибы и как их готовить на зиму

Тюменские грибники отмечают, что в регионе можно случайно ухватить поганки и мухоморы. К списку «неприятных спутников» можно отнести и желчные грибы, которые обычно путают с белыми грибами или подберёзовиками.
Чтобы не оказаться на больничной койке от отравления грибами, стоит идти со знающим человеком. Он сумеет отличить съедобный гриб от ядовитого. Например, опытный грибник знает, что у съедобных опят на ножке есть белая пленка, в отличие от серого опенка.
Многие тюменские грибники хвалят Ирбитский тракт. Около поселка Каменка, не так далеко от города можно найти места с белыми грибами. По Салаирскому тракту люди находят опята, а по Велижанскому тракту, рядом с поселком Велижаны — подосиновики. Подберезовики также встречаются.
Вы спросите, а что по грибным местам по Старому Тобольскому тракту? За поселком Богандинский можно набрать и подосиновики красные, и белые грибы. Неплохие места для сбора грибов расположены в деревне Субботино и селе Мальково. Рядом с деревней Криводаново тоже хорошее грибное место.
Грибники облюбовали место в районе санатория «Сибирь», где можно найти вкуснейшие грибы: белые, волнушки и подосиновики. Если повезет, то в Левашах вы найдете не только белые грибы, но и подосиновики.
«Наш город» поговорил с любительницей собирать грибы Ольгой Курочкиной. Она рассказала о своих любимых местах.
«По любому тракту можно найти грибные места. Если погода позволяет, то каждый год вы можете найти определенные виды грибов в конкретных местах. В лиственных лесах вы найдете грузди, подберезовики, подосиновики, волнушки, в хвойных — моховики, белые грибы», поделилась знаниями Курочкина.
Любимое место Ольги — Велижанский тракт. Там есть многие виды грибов: грузди, красноголовики, маслята. Московский, Червишевский, Старый Тобольский, Ялуторовский и Ирбитский тракты также славятся грибами.
«В этом году планирую собирать боровики, опята и рыжики. Рыжики вы найдете по Велижанскому и Ирбитскому трактам, опята и боровики — тоже по Ирбитскому», рассказала она.
Ольга рекомендует не собирать грибы вдоль дорог, автомагистралей и на местах, которые были обработаны химикатами. Кроме того, она советует проходить мимо разложившихся грибов, поскольку в них могут образоваться вредные микроорганизмы. Не стоит пользоваться полиэтиленовыми или целлофановыми пакетами, в которых грибы скорее всего испортятся.
Опытные грибники настаивают: заниматься переработкой следует в день сбора. Если этого не сделать, то через несколько дней вы можете обнаружить червей.
Сушить можно почти все грибы. Обычно засушивают белые и подосиновики. Не рекомендуется мочить грибы непосредственно перед самой сушкой. Их нужно нарезать и распределить в дегидраторе. Обычно через 8 часов можно доставать. Особого контроля не требуется.
Грибник Руфат Янабаев добавил, что лисички морозить нельзя. Подойдет лишь сушка.
«Лучше сначала отварить, а уже потом морозить. Если заморозить сразу, потом появляется горечь», отметил Янабаев.
Чтобы грибы не потеряли своих вкусовых качеств при заморозке, необходимо отварить их до полной готовности. После того как они остыли, можно расфасовать по пакетикам и класть в морозилку. Для удобства многие замораживают грибной бульон, чтобы в дальнейшем использовать для супа.
Ну, и наконец, грибы можно засолить. Перед засолкой стоит вымочить в солёной воде и подержать сутки. Неопытные грибники забывают менять воду в рассоле, а зря. Вода убирает нежелательную горечь. После того, как отварили и засолили грибы, нужно поместить их в большую кастрюлю. По вкусу можно добавить перец горошком или лаврушку. Закладывать в банки нужно по истечении не менее месяца при прохладной температуре.
Некоторые грибники жарят грибы. Для такого способа чудесно подойдут: маслята, моховики, подосиновики, шампиньоны, лисички и рыжики.
Что касается волнушек, сыроежек и груздей, их стоит предварительно отварить. Это поможет устранить их едкий вкус. Не забывайте про тщательную очистку перед жаркой.