Грибной сезон в Тюмени: где искать грибы и как их готовить на зиму

Ну, и наконец, грибы можно засолить. Перед засолкой стоит вымочить в солёной воде и подержать сутки. Неопытные грибники забывают менять воду в рассоле, а зря. Вода убирает нежелательную горечь. После того, как отварили и засолили грибы, нужно поместить их в большую кастрюлю. По вкусу можно добавить перец горошком или лаврушку. Закладывать в банки нужно по истечении не менее месяца при прохладной температуре.