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Эксперт оценил риск повторения дефолта 1998 года

17 августа 16:55
Фото: pxhere.com
В России 17 августа 1998 года объявили экономический дефолт, который, по словам кандидата экономических наук Николая Кульбаки, явился сочетанием двух проблем в экономике страны. Однако сейчас подобная ситуация не повторится.

Об этом Кульбака заявил в беседе с изданием NEWS.ru. C одной стороны, дефолт спровоцировал вызвал чрезмерно раздутый бюджет, с другой — завышенный курс рубля, который жестко держало государство. Как заявил эксперт, до пика ситуацию довели азиатский кризис и снижение стоимости ресурсов, составлявших основную часть экспорта страны. По словам экономиста, сейчас такой сценарий невозможен.

Кандидат экономических наук заявил, что тогда государство было вынуждено объявить дефолт: невозможность выплаты обязательств по государственным ценным бумагам. Но население пострадало больше, поскольку вместе с дефолтом прошла девальвация, то есть, рубль в отношении доллара и евро обесценился. «Именно девальвация связалась в головах людей с дефолтом, хотя сама по себе девальвация не является при дефолте обязательной», — сказал эксперт.

Сегодня ЦБ РФ действует более профессионально, курс рубля регулируется гибко, а объем выпуска ценных бумаг не такой, как в 1998 году. Кроме того, в сравнении с теми временами, из-за заработавших рыночных механизмов экономика РФ сильнее и устойчивее.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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