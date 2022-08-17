Эксперт оценил риск повторения дефолта 1998 года

Кандидат экономических наук заявил, что тогда государство было вынуждено объявить дефолт: невозможность выплаты обязательств по государственным ценным бумагам. Но население пострадало больше, поскольку вместе с дефолтом прошла девальвация, то есть, рубль в отношении доллара и евро обесценился. «Именно девальвация связалась в головах людей с дефолтом, хотя сама по себе девальвация не является при дефолте обязательной», — сказал эксперт.