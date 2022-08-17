До конца августа тюменцам не стоит ждать жаркой погоды

Потепление ожидается к концу этой недели и в середине следующей. Ветер будет северным 3-8 метров в секунду. Днём температура воздуха будет в районе + 20 градусов, ожидаются небольшие дожди и до 3 мм осадков. Влажность от 55 до 75%.
В Ишиме на следующей неделе возможно похолодание до + 14, здесь выпадет до 5 мм осадков (возможна гроза). В Тобольске к концу недели усилится ветер, возможны порывы до 10-11 м/с.
Ранее синоптики ожидали в среду в Тюменской области заморозки, но температура воздуха ночью составила около + 5 градусов.