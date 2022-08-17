До конца августа тюменцам не стоит ждать жаркой погоды

Потепление ожидается к концу этой недели и в середине следующей. Ветер будет северным 3-8 метров в секунду. Днём температура воздуха будет в районе + 20 градусов, ожидаются небольшие дожди и до 3 мм осадков. Влажность от 55 до 75%.