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До конца августа тюменцам не стоит ждать жаркой погоды

17 августа 16:50
Фото: 1Mi
До конца августа синоптики не ожидают в Тюменской области жаркой погоды, сообщает Гисметео. Температура воздуха ещё может повыситься до + 25, но в регионе пройдут дожди. Постепенно в Тюменскую область придёт осень.

Потепление ожидается к концу этой недели и в середине следующей. Ветер будет северным 3-8 метров в секунду. Днём температура воздуха будет в районе + 20 градусов, ожидаются небольшие дожди и до 3 мм осадков. Влажность от 55 до 75%.

В Ишиме на следующей неделе возможно похолодание до + 14, здесь выпадет до 5 мм осадков (возможна гроза). В Тобольске к концу недели усилится ветер, возможны порывы до 10-11 м/с.

Ранее синоптики ожидали в среду в Тюменской области заморозки, но температура воздуха ночью составила около + 5 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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