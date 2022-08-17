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Делегация Тюменской области обменялась опытом работы с системой «Безопасный город»

17 августа 13:03
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Делегация Тюменской области под руководством директора департамента информатизации Станислава Логинова 16 августа в Москве посетила стенд главного конструктора аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

На стенде, расположенном на базе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, участники не только познакомились с применяемыми решениями в вопросах реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий в области охраны общественного порядка, транспортной безопасности и экологического состояния, но и обменялись опытом построения и развития систем, входящих в контур АПК «Безопасный город» Тюменской области, основными вехами внедрения компонентов.

Основной упор в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе приходится именно на прогнозирование и предупреждение тех или иных происшествий. Сейчас в состав подсистемы прогноза включены модули «Разлив нефти и нефтепродуктов», «Лесной пожар», «Наводнение в рамках территории муниципального образования», «Землетрясение», «Отключение теплоснабжения», «Отключение электроснабжения», «Выброс химически опасных веществ в окружающую среду», «Сброс жидких технологических отходов в гидросферу», «Массовые беспорядки», «Вирусная эпидемия (пандемия)», «Действия против общественной безопасности посредством целенаправленного негативного информационного воздействия на население через СМИ и сеть Интернет», «Авария на транспорте, обусловленная состоянием транспортных технических систем и правил их эксплуатации».

Также состоялось совещание, на котором обсуждались перспективы развития АПК «Безопасный город», нормативно-правовое регулирование процессов взаимодействия участников информационно-технического обмена, а также готовность научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.

Отметим, что подпрограмма «Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“» включена в состав государственной программы Тюменской области «Профилактика правонарушений», соисполнителем которой является департамент информатизации Тюменской области.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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