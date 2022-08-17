Делегация Тюменской области обменялась опытом работы с системой «Безопасный город»

На стенде, расположенном на базе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, участники не только познакомились с применяемыми решениями в вопросах реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий в области охраны общественного порядка, транспортной безопасности и экологического состояния, но и обменялись опытом построения и развития систем, входящих в контур АПК «Безопасный город» Тюменской области, основными вехами внедрения компонентов.
Основной упор в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе приходится именно на прогнозирование и предупреждение тех или иных происшествий. Сейчас в состав подсистемы прогноза включены модули «Разлив нефти и нефтепродуктов», «Лесной пожар», «Наводнение в рамках территории муниципального образования», «Землетрясение», «Отключение теплоснабжения», «Отключение электроснабжения», «Выброс химически опасных веществ в окружающую среду», «Сброс жидких технологических отходов в гидросферу», «Массовые беспорядки», «Вирусная эпидемия (пандемия)», «Действия против общественной безопасности посредством целенаправленного негативного информационного воздействия на население через СМИ и сеть Интернет», «Авария на транспорте, обусловленная состоянием транспортных технических систем и правил их эксплуатации».
Также состоялось совещание, на котором обсуждались перспективы развития АПК «Безопасный город», нормативно-правовое регулирование процессов взаимодействия участников информационно-технического обмена, а также готовность научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
Отметим, что подпрограмма «Развитие и совершенствование аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“» включена в состав государственной программы Тюменской области «Профилактика правонарушений», соисполнителем которой является департамент информатизации Тюменской области.