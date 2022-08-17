Делегация Тюменской области обменялась опытом работы с системой «Безопасный город»

Основной упор в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе приходится именно на прогнозирование и предупреждение тех или иных происшествий. Сейчас в состав подсистемы прогноза включены модули «Разлив нефти и нефтепродуктов», «Лесной пожар», «Наводнение в рамках территории муниципального образования», «Землетрясение», «Отключение теплоснабжения», «Отключение электроснабжения», «Выброс химически опасных веществ в окружающую среду», «Сброс жидких технологических отходов в гидросферу», «Массовые беспорядки», «Вирусная эпидемия (пандемия)», «Действия против общественной безопасности посредством целенаправленного негативного информационного воздействия на население через СМИ и сеть Интернет», «Авария на транспорте, обусловленная состоянием транспортных технических систем и правил их эксплуатации».