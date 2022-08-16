Вкусно и экологично: лучшие способы заготовок овощей и фруктов на зиму

Сейчас самое время для того, чтобы заняться заготовками на зиму. Стоит позаботиться о том, чтобы в овощах и фруктах сохранились полезные свойства и витамины. Мы предлагаем советы для самых вкусных заготовок на зиму.

Сюжет Тюмень