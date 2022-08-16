Вкусно и экологично: лучшие способы заготовок овощей и фруктов на зиму

Каждый из нас зимой скучает по сочным ягодам и фруктам. Что же делать, чтобы в сезонных овощах и фруктах сохранились полезные микроэлементы и витамины?
«Наш город» пообщался с преподавателем биологии Оксаной Баламутовой. Она дала несколько лайфхаков для заготовок.
По словам Баламутовой, даже свежие овощи, заложенные на хранение теряют большую часть витаминов. Например, яблоки зимних сортов на 80-90% к весне теряют витамины, остается клетчатка и фруктоза с сахарозой. То есть такие яблоки могут только улучшить моторную функцию кишечника, а не стать источником полезных микроэлементов.
«Нужно питаться сезонными продуктами, характерными для своего региона проживания. Это залог здоровья. Лучше максимально замораживать сезонные овощи и ягоды с фруктами, не избегать квашеных овощей. Они могут показаться не такими вкусными, как консервированные, но уж точно полезнее», высказала мнение специалист.
Как известно, экологически «чистые» овощи отличаются от обычных тем, что выращены без применения минеральных удобрений, гербицидов, пестицидов. Использованы лишь органические удобрения. Вредители собраны вручную или использованы биологические методы борьбы с ними.
«Современные технологии предполагают меньшие затраты и больший выход продуктов, а это возможно при использовании ускорителей роста, пестицидов, гербицидов, генно-модифицированных сортов растений. Увы, это не экологически чистые продукты», заметила она.
При замораживании больше всего сохраняются витамины. Овощи лучше бланшировать. Опустить в кипящую воду или обработать паром. Тем самым мы избавляемся от патогенных микроорганизмов.
Баламутова заострила особое внимание на заморозке огурцов.
Вымойте их, обсушите и нарезайте так, чтобы удобно было добавлять сразу в салат. За 20 минут до подачи салата на стол смешайте. Они теряют сок быстрее, чем свежие, однако, сохраняют прекрасные вкусовые качества.
«Остается ни с чем не сравнимый запах свежих огурцов с грядки», подчеркнула биолог.
Чтобы сделать огурцы хрустящими, существует множество способов. Ботаник посоветовала добавлять при засолке листья вишни или чёрной смородины.
Что касается зелени, то ее перебираем, промываем, обсушиваем и мелко нарезаем. Помещаем в объемный контейнер. Пользуемся в любой момент, прекрасно подойдет даже для салатов.
Кроме того, сейчас частенько замораживать целые салаты. Не особо распространенный способ, но не менее действенный. В любой момент можно поэкспериментировать с рецептами и выбрать оптимальный для своей семьи.
Можно нарезать несъеденные фрукты и овощи и расфасовать по пакетикам. Из них получится чудесное смузи. Для этой цели подойдут любые овощи, ягоды и фрукты: банан, клубника, яблоко, огурец, киви, груша, сельдерей, манго, апельсин, персик, морковь.
Если захотите заморозить виноград, помните, что виноградинки становятся похожими на плотный кисель или желе. Их можно использовать в качестве льда, добавляя в вино или воду.
Можно обойтись без маринований с применением уксуса, ацетилсалициловой кислоты и спирта. Также необязательно добавлять на первом этапе пряности: укроп, чеснок, хрен, перец.
Рассолом для заливки занимаемся заранее. Для этого растворяем необходимое количество соли в холодной воде, обязательно некипяченой и нефильтрованной. Вуаля, рассол готов.
Ботаник советует использовать соль крупного помола.
«Мне нравится соленый укроп, в процессе засолки он приобретает своеобразный аромат. Такой укроп хорош для супов, тушеной картошки. В процессе засолки петрушка и зелёный лук теряют цвет, поделилась эксперт.
Оксана Баламутова рассказала несколько секретов, с помощью которых можно по максимуму сохранить полезные свойства в каждом продукте.
«Квашение продуктов — один из таких способов. Известно, что в квашеной капусте витамина С больше, чем в свежей. Это происходит за счет деятельности молочно-кислых бактерий, которые образовываются во время процесса квашения», прокомментировала она.
Специалист добавила, что сушение — тоже неплохой способ. Сухофрукты оказывают благотворное влияние на пищеварение. А некоторые сухофрукты вроде яблок и груш прекрасно заменят любую вредную сладкую еду. Однако, в сушенных продуктах витамины разрушаются гораздо быстрее.