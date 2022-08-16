В тюменском дворе поселились бомжи. Дети боятся выходить на улицу

В одном из дворов в Тюмени между гаражами поселились бомжи. Об опасных соседях, устраивающих регулярные разборки друг с другом, сообщили в социальных сетях местные жители. По словам горожан, в полицию с просьбой решить данную проблему уже обращались, но ответных действий так и не дождались.

«На улице Волгоградской, между 18 и 20 домами, во дворе у гаражей поселились бомжи. В 112 звонили, но полиция, так и не приехала. Они орут друг на друга, дерутся, дети гулять боятся», сообщили тюменцы. В комментариях под постом подписчики сообщества предположили, что неприятные соседи уйдут с приходом первых холодов. Правда, в департаменте социального развития Тюменской области пообещали решить данную проблему гораздо раньше. По заверениям представителей ведомства, в ближайшее время по указанному адресу выедут специалисты «Социального экспресса» и предложат возможную социальную помощь бездомным людям — временное жилье, горячую еду, помощь в получении медицинских услуг и восстановлении документов, если это необходимо.