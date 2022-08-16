В Тюмени силовик передал взятку в 20 млн, потасовка собутыльников, странный мужчина

Тюменский силовик был посредником взятки в 20 млн рублей
Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областной судебной системы, Нурлану Кадырбаеву придется провести в СИЗО почти два месяца. Обвиняемому продлили меру пресечения до 9 октября.
По версии следствия, в 2020 году заместитель начальника сыграл роль посредника в передаче взятки сотрудники ФНС. Предполагается, что за такой «подарок» руководитель одной их тюменских компаний пытался получить снижение суммы налоговых доначислений.
На данный момент в ведомстве пытаются выяснить, причастен ли к совершению преступления сотрудник уголовного розыска.
Тюменцы устроили потасовку и один из них попал в больницу
В областной столице посиделки закончились травмами. Как сообщают в УМВД по Тюменской области, полицейские задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.
Известно, что мужчи6ны собрались выпить, после чего между ними произошел конфликт. Ранее судимый тюменец в процессе ссоры начал быть своего собутыльника и нанес ему множественные удары. Потерпевшего доставили в областную больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.
Заведено уголовное дело. Задержанный мужчина может получить до 8 лет тюремного заключения.
Ишимец угрожал детям трубой
Как рассказывает подписчик паблика «Ишим пере Подслушано» в Вконтакте, мужчина гнался за детьми и в этот момент держал в руках трубу. Сообщается, что бегающего за ребятами ишимца заметили на улице Казанской около магазина «Арман».
Автор поста возмутился поведением мужчины. По его мнению, он мог попасть ребенку по голове трубой и получить наказание по статье.
Тем временем, в комментариях люди разделились во мнениях. Кто-то негодовал по поводу происходящего, а некоторые предположили, что дети сами виноваты в этой ситуации и просто «довели» взрослого.