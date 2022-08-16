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В Тюмени силовик передал взятку в 20 млн, потасовка собутыльников, странный мужчина

16 августа 15:45
Фото: 1Mi
Тюменский силовик останется в СИЗО до октября текущего года. Известно, что замначальника Отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Тюменской области Нурлан Кадырбаев передал взятку в районе 20 млн рублей сотруднику ФНС.
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Дети

Тюменский силовик был посредником взятки в 20 млн рублей

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе областной судебной системы, Нурлану Кадырбаеву придется провести в СИЗО почти два месяца. Обвиняемому продлили меру пресечения до 9 октября.

По версии следствия, в 2020 году заместитель начальника сыграл роль посредника в передаче взятки сотрудники ФНС. Предполагается, что за такой «подарок» руководитель одной их тюменских компаний пытался получить снижение суммы налоговых доначислений.

На данный момент в ведомстве пытаются выяснить, причастен ли к совершению преступления сотрудник уголовного розыска.

Тюменцы устроили потасовку и один из них попал в больницу

В областной столице посиделки закончились травмами. Как сообщают в УМВД по Тюменской области, полицейские задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью.

Известно, что мужчи6ны собрались выпить, после чего между ними произошел конфликт. Ранее судимый тюменец в процессе ссоры начал быть своего собутыльника и нанес ему множественные удары. Потерпевшего доставили в областную больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

Заведено уголовное дело. Задержанный мужчина может получить до 8 лет тюремного заключения.

Ишимец угрожал детям трубой

Как рассказывает подписчик паблика «Ишим пере Подслушано» в Вконтакте, мужчина гнался за детьми и в этот момент держал в руках трубу. Сообщается, что бегающего за ребятами ишимца заметили на улице Казанской около магазина «Арман».

Автор поста возмутился поведением мужчины. По его мнению, он мог попасть ребенку по голове трубой и получить наказание по статье.

Тем временем, в комментариях люди разделились во мнениях. Кто-то негодовал по поводу происходящего, а некоторые предположили, что дети сами виноваты в этой ситуации и просто «довели» взрослого.

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