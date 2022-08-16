В Тюмени силовик передал взятку в 20 млн, потасовка собутыльников, странный мужчина

Известно, что мужчи6ны собрались выпить, после чего между ними произошел конфликт. Ранее судимый тюменец в процессе ссоры начал быть своего собутыльника и нанес ему множественные удары. Потерпевшего доставили в областную больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.