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В Тюмени потасовка между собутыльниками закончилась тяжелыми телесными повреждениями

16 августа 02:54
Фото: 1Mi
В Тюмени задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. В областную больницу был доставлен мужчина с телесными повреждениями. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушибы. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе МВД по Тюменской области.
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Суд

Подозреваемым по делу оказался ранее судимый мужчина. Выяснилось, что в день преступления оба гражданина выпивали алкогольные напитки. Между ними произошла серьезная ссора. Обвиняемый стал бить потерпевшего и нанес ему множественные удары.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подсудимому грозит лишение свободы вплоть до 8 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш город» писал о мужчине, который в порыве ревности избил супругу.

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