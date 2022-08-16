В Тюмени потасовка между собутыльниками закончилась тяжелыми телесными повреждениями

Подозреваемым по делу оказался ранее судимый мужчина. Выяснилось, что в день преступления оба гражданина выпивали алкогольные напитки. Между ними произошла серьезная ссора. Обвиняемый стал бить потерпевшего и нанес ему множественные удары.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подсудимому грозит лишение свободы вплоть до 8 лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш город» писал о мужчине, который в порыве ревности избил супругу.