В Тюмени потасовка между собутыльниками закончилась тяжелыми телесными повреждениями

В Тюмени задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. В областную больницу был доставлен мужчина с телесными повреждениями. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушибы. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе МВД по Тюменской области.

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