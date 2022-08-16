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В Тюмени пенсионер обложил матом подростков за громкую музыку

16 августа 06:37
Фото: 1Mi
Очередной инцидент произошел накануне днем на одной из детских площадок в Тюмени. Пенсионер столкнул с качелей подростков, сопровождая свое действие нецензурной бранью. А также накричал на 13-летнюю девочку, чем довел ее до слез. Фотографии плачущего ребенка, лежащего прямо на земле, опубликовали в группе ЧП Тюмень ЧС.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, причиной неадекватного поведения пожилого тюменца стало то, что ребята слушали громко, по его мнению, музыку из переносной колонки. А также не давали его внучке покататься на качелях, хотя их никто об этом и не просил.

В комментариях под постом подписчики сообщества поведение пенсионера осудили.

«Про какое они уважение к старшим можно говорить? Сами пусть научатся уважению. „Хороший пример подают детям“. А потом говорят, что воспитание плохое», написала Елена К.

Не исключили тюменцы и тот вариант, что подростки тоже могли нагрубить мужчине. И данный факт как раз и послужил причиной возникновения таких эмоций у дедушки.

Ранее «Наш Город» писал, что аналогичный случай на детской площадке произошел в Тюмени на прошлой неделе. Конфликт возник между 11-летним мальчиком и пенсионеркой. Из-за того, что школьник не давал покачаться на качели ее внучке, пожилая женщина просто вытолкнула его оттуда. Ребенок получил синяки.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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