В Тюмени отреставрированный памятник архитектуры адаптируют под отель и ресторан

Первая попытка преображения усадьбы была предпринята 7 лет назад. Прошлый собственник реконструировал крышу и усиливал перекрытия. Однако, работы долго не продлились, и до этого года памятником архитектуры никто не занимался.
Нынешний собственник здания планирует завершить реконструкцию объекта к концу этого года.
На данный момент реставрация на этапе облицовочных работ. Новый собственник также добавил, что в усадьбе Василия Князева откроют отель и ресторан.
Ранее «Наш город» писал о доме мещанина Ивана Замятина на Первомайской, 23, который переживает тяжелый путь реставрации. В отреставрированном доме к 2024-му году должен открыться ресторан.