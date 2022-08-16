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В Тюмени отреставрированный памятник архитектуры адаптируют под отель и ресторан

16 августа 10:16
Фото: 2ГИС
В Тюмени начинаются реставрационные работы на Ленина, 10. Известно, что тут жил советский поэт Василий Князев. После это была травматологическая поликлиника.
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Тюмень

Первая попытка преображения усадьбы была предпринята 7 лет назад. Прошлый собственник реконструировал крышу и усиливал перекрытия. Однако, работы долго не продлились, и до этого года памятником архитектуры никто не занимался.

Нынешний собственник здания планирует завершить реконструкцию объекта к концу этого года.

На данный момент реставрация на этапе облицовочных работ. Новый собственник также добавил, что в усадьбе Василия Князева откроют отель и ресторан.

Фото: 2ГИС

Ранее «Наш город» писал о доме мещанина Ивана Замятина на Первомайской, 23, который переживает тяжелый путь реставрации. В отреставрированном доме к 2024-му году должен открыться ресторан.

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