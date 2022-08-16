В Тюмени на Николая Чаплина внедорожник Skoda заехал на капот минивэна

После столкновения внедорожник передним левым колесом наехал на капот минивэна. Ущерб значительный, серьёзно пострадали обе машины. У минивэна разбит передний бампер, и капот и два крыла. Машины перекрыли одну из полос на улице, движение было затруднено на несколько часов.
Пострадал один человек, причины аварии уточняются.
В 18:10 представители ГИБДД сообщили, что в результате ДТП травмирован 9-летний пассажир «Шкоды», ехавший на переднем пассажирском сиденье без удерживающего устройства.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью велосипедист въехал в стоящий автомобиль «КИА», его госпитализировали.