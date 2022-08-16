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В Тюмени на Николая Чаплина внедорожник Skoda заехал на капот минивэна

16 августа 11:30
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице Николая Чаплина 115/1 внедорожник Skoda столкнулся с минивэном, сообщают подписчики паблика «ЧС Тюмень». Инцидент произошел в районе 14:10, на место прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

После столкновения внедорожник передним левым колесом наехал на капот минивэна. Ущерб значительный, серьёзно пострадали обе машины. У минивэна разбит передний бампер, и капот и два крыла. Машины перекрыли одну из полос на улице, движение было затруднено на несколько часов.

Пострадал один человек, причины аварии уточняются.

В 18:10 представители ГИБДД сообщили, что в результате ДТП травмирован 9-летний пассажир «Шкоды», ехавший на переднем пассажирском сиденье без удерживающего устройства.

Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью велосипедист въехал в стоящий автомобиль «КИА», его госпитализировали.

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