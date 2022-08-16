В Тюмени на Николая Чаплина внедорожник Skoda заехал на капот минивэна

После столкновения внедорожник передним левым колесом наехал на капот минивэна. Ущерб значительный, серьёзно пострадали обе машины. У минивэна разбит передний бампер, и капот и два крыла. Машины перекрыли одну из полос на улице, движение было затруднено на несколько часов.