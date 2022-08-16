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В Тюмени для самокатчиков придумали новое ограничение

16 августа 08:09
Фото: 1Mi
В Тюмени усилят контроль за самокатчиками — их обяжут оставлять транспортные средства на специальных парковках. В ближайшее время в областной столице появятся 30 парковочных пространств, которые обозначат разметкой.

Такое решение принято в администрации города в связи с участившимися случаями конфликтных ситуаций с участием самокатчиков. Реализацией проекта займется оператор проката самокатов WHOOSH.

По словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, на данный момент в Тюмени услугу по прокату электросамокатов предоставляют два оператора WHOOSH и URENT. Им выдано более 500 разрешений на размещение пунктов проката.

В областной столице определены шестьдесят «медленных зон», где максимальная разрешенная скорость составляет 15 километров в час. Также обозначены двадцать семь зон, где эксплуатация самокатов запрещена.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени обратились к властям с просьбой запретить прокат электробайков в парках и скверах. Горожане подчеркнули, что водители разгоняются до больших скоростей и ездят по пешеходным и велосипедным дорожкам.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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