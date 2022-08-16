nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске бездомные собаки загрызли домашних животных

16 августа 04:41
Фото: 1Mi
Жители Тобольска жалуются на бездомных собак, поселившихся на территории 2-го Вокзального переулка. По словам горожан, бродячие животные не только безобидно лают, но и наносят серьезный урон местным жителям — уничтожают домашних животных.

«Одолели бродячие собаки. У соседей пропали кошки. Позже выяснилось, что их загрызли собаки. У нас уничтожили, у других соседей барана в загоне гоняют. Обратились в службу по отлову бездомных животных, заявку приняли, но до сих пор меры никакие не приняты. А прошло уже три недели», пожаловались тоболяки.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольска обратились к властям с просьбой запустить в работу на полную мощность приют для бездомных животных. Открытое два года назад учреждение, рассчитанное на 300 собак и 150 кошек, на данный момент функционирует не в полную силу.

#Новости#Бродячие собаки#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25