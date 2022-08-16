В Тобольске бездомные собаки загрызли домашних животных

«Одолели бродячие собаки. У соседей пропали кошки. Позже выяснилось, что их загрызли собаки. У нас уничтожили, у других соседей барана в загоне гоняют. Обратились в службу по отлову бездомных животных, заявку приняли, но до сих пор меры никакие не приняты. А прошло уже три недели», пожаловались тоболяки.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольска обратились к властям с просьбой запустить в работу на полную мощность приют для бездомных животных. Открытое два года назад учреждение, рассчитанное на 300 собак и 150 кошек, на данный момент функционирует не в полную силу.