В Ишиме странный мужчина бегал за детьми с трубой от ванны

«Зачем нужно устраивать цирк? Или у вас игры такие? Если бы вы попали мальчику в красной кепке в голову? Это же статья. Надеюсь, вы сделали для себя выводы, что так поступать как минимум ненормально», — негодует пользователь социальной сети.