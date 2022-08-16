В Ишиме странный мужчина бегал за детьми с трубой от ванны

«Зачем нужно устраивать цирк? Или у вас игры такие? Если бы вы попали мальчику в красной кепке в голову? Это же статья. Надеюсь, вы сделали для себя выводы, что так поступать как минимум ненормально», — негодует пользователь социальной сети.
Жители Ишима неоднозначно отнеслись к ситуации. Кто-то иронизировал, а кто-то предположил, что мужчину довели.
«Подростки сейчас не подарок, может довели», написал Жанат Бисенов.
«В дурке день открытых дверей», оставила комментарий Алёна Иванова.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени сотрудники полиции задержали эксгибициониста, который гулял в парке на КПД.