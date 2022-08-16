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В Ишиме странный мужчина бегал за детьми с трубой от ванны

16 августа 09:53
Фото: 1Mi
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Ишим пере Подслушано» был опубликован пост возмущенного анонимного пользователя о том, что некий мужчина бегал за детьми с трубой. Происшествие случилось на улице Казанской около магазина «Арман».
Сюжет
Дети

«Зачем нужно устраивать цирк? Или у вас игры такие? Если бы вы попали мальчику в красной кепке в голову? Это же статья. Надеюсь, вы сделали для себя выводы, что так поступать как минимум ненормально», — негодует пользователь социальной сети.

Жители Ишима неоднозначно отнеслись к ситуации. Кто-то иронизировал, а кто-то предположил, что мужчину довели.

«Подростки сейчас не подарок, может довели», написал Жанат Бисенов.

«В дурке день открытых дверей», оставила комментарий Алёна Иванова.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени сотрудники полиции задержали эксгибициониста, который гулял в парке на КПД.

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#Новости#Странности#Дети#Версия происшествия#Происшествия#Подростки#Ишим#Детская площадка#Тюменская область#Ребенок#Мелиса Учунджю
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