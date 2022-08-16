В ДК «Нефтяник» Тюмени прошли праздничные мероприятия в честь Дня Тюменской области

На мероприятии проходит церемония награждения. Тюменский сержант получил из рук губернатора «Орден мужества». Звание почетный гражданин Тюменской области присвоено Юрию Коневу и Минсалиму Темиргазееву. Торжество посетили и другие первые лица региона, в ДК выступили творческие коллективы и сольные исполнители.