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В ДК «Нефтяник» Тюмени прошли праздничные мероприятия в честь Дня Тюменской области

16 августа 12:36
Фото: «Наш Город»
Сегодня в ДК «Нефтяник» проходят праздничные мероприятия посвящённые 78-летию со дня образования Тюменской области. По данным источников «Нашего города», на торжественный концерт «Земля больших людей» прибыл губернатор Александр Моор.
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Тюмень

На мероприятии проходит церемония награждения. Тюменский сержант получил из рук губернатора «Орден мужества». Звание почетный гражданин Тюменской области присвоено Юрию Коневу и Минсалиму Темиргазееву. Торжество посетили и другие первые лица региона, в ДК выступили творческие коллективы и сольные исполнители.

Стоит отметить, что к 16:00 в этом районе наблюдалась серьёзная пробка. У ДК работают несколько экипажей ДПС.

Фото: 2гис

Ранее «Наш город» сообщал, что на площади 400-летия Тюмени 14 августа, в день рождения Тюменской области выступят - группа «Республика», Варвара, Петр Дранга, Глеб Матвейчук.

#Новости#Почетный гражданин#Тюменская область#ДК Нефтяник#Политика#Праздник#Награждение#Официальные встречи#Концерты#Губернатор#Тюмень#Александр Мязин
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