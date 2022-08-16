В ДК «Нефтяник» Тюмени прошли праздничные мероприятия в честь Дня Тюменской области

На мероприятии проходит церемония награждения. Тюменский сержант получил из рук губернатора «Орден мужества». Звание почетный гражданин Тюменской области присвоено Юрию Коневу и Минсалиму Темиргазееву. Торжество посетили и другие первые лица региона, в ДК выступили творческие коллективы и сольные исполнители.
Стоит отметить, что к 16:00 в этом районе наблюдалась серьёзная пробка. У ДК работают несколько экипажей ДПС.
Ранее «Наш город» сообщал, что на площади 400-летия Тюмени 14 августа, в день рождения Тюменской области выступят - группа «Республика», Варвара, Петр Дранга, Глеб Матвейчук.