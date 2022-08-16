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Тюменцы заставили администрацию города заняться застройщиком, нарушающим закон

16 августа 14:27
Пока власти бездействуют, горожане выявляют нарушения закона. Жители ЖК Горизонт заметили, что местный застройщик «Аква» планирует построить дома на территории березовой рощи, находящейся на балансе города. Для представителей администрации это событие стало открытием.
Сюжет
Тюмень

Сегодня, после нашей публикации о вырубке деревьев в ЖК Горизонт, с жителями комплекса встретились представители городской власти.

Отвечать на вопросы горожан пришлось: заместителю главы города Тюмени, директору департамента городского хозяйства Владимиру Кильтау, директору МКУ «ЛесПаркХоз» Сергею Нефедову, заместителю руководителя управы Центрального административного округа Юлии Карнауховой, и ведущему специалисту городского департамента земельных отношений и градостроительства Александре Белослудцевой.

Больше всего жителей «Горизонта» беспокоила планируемая вырубка местной березовой рощи. По плану застройщика, два многоэтажных дома должны были появиться на месте сотен деревьев, растущих здесь десятки лет.

«Деревья помечены, застройщик вот-вот приступит к вырубке. И никто будто ничего не видит. Как так?», негодовала местная жительница.

Представитель департамента земельных отношений и градостроительства, как выяснилось, была в курсе планов застройщиков, однако на ее карте два дома должны появиться будто бы на границе с лесом и стройка не должна была затронуть муниципальную собственность.

Однако на практике стало очевидно, что уже сейчас сданные дома стоят прямо впритык к роще, а новые, которые по плану застройщика, расположены еще дальше, окажутся прямо на территории, где сейчас растут березы.

«В связи с приказом губернатора, проверки юридических лиц и предпринимателей запрещены. А потому, чтобы выяснить причину такой разности в кадастровых данных и фактических, нам нужно сначала получить на это официальное разрешение», ответили в департаменте земельных отношений и градостроительства.

Но пока волокита с разрешениями и проверками будет тянуться, застройщик «Аква» работающий в ЖК Горизонт уже вырубит все, что ему необходимо.

«На территории городских лесов, за который отвечает наша подведомственная структура „ЛесПаркХоз“, никакие деревья сноситься не будут. Закрыть эту тему», ответил Владимир Кильтау.

Он также пообещал, что по данному факту будет проведена проверка. И, если выяснится, что «Аква» нарушает закон и незаконно расширяет свои территории, вырубкой рощи, им будет грозить серьезное наказание.

Вчера «Наш город» рассказывал о том, как этого застройщика оштрафовали на 600 тысяч рублей.

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