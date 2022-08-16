Тюменский родительский комитет: уроки «СТОП СПИД» развращают наших детей

«На таких уроках говорят, что презервативы на 95% и более эффективны в вопросе защиты от незапланированной беременности, но на самом деле эффективность этого средства контрацепции составляет чуть более 80%. На 20% приходится неправильное использование, заводской брак, особенности строения самого изделия — в частности это поры латекса, пропускающие инфекционные агенты и даже репродуктивные клетки. Согласно исследованиям профессора Хоакина де Ирала (Университет Наварры) риск одного незащищенного презервативом контакта таков же как пять защищённых! Не очень-то надёжно! 100% гарантию может дать только целомудрие», считает Андрей Генерозов.