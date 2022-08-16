Тюменский родительский комитет: уроки «СТОП СПИД» развращают наших детей

Сейчас в Тюменской области 16 394 ВИЧ-положительных человека, чаще всего инфекция передается половым путем. Чтобы количество зараженных не увеличивалось в геометрической прогрессии, в городе регулярно проходят мероприятия, посвященные профилактике ВИЧ-инфекции. В частности, школах ежегодно проводятся полноценные семинары, где говорят о необходимости использования средств контрацепции.
Но по мнению тюменского родительского комитета, такие уроки в той форме, как они обычно проводятся, скорее развращают детей и, наоборот, способствуют распространению ЗППП.
«Очень много зависит от методики построения урока. Как правило, вопросу половых отношений и физиологии уделяется слишком много внимания, что только повышает интерес несовершеннолетнего к половым взаимоотношениям, соответственно повышается и риск близких контактов. А вот вопрос целомудрия, воздержания до брака и абсолютной верности в браке практически не поднимается», рассказывает член Правления тюменского родительского комитета Андрей Генерозов.
По мнению комитета, специалисты, проводящие уроки «СТОП СПИД» считают, что поступают правильно, говоря о средствах контрацепции, однако на деле, то есть не делая главный упор на нравственные вопросы, они лишь подстегивают интерес детей к беспорядочным половым связям.
«На таких уроках говорят, что презервативы на 95% и более эффективны в вопросе защиты от незапланированной беременности, но на самом деле эффективность этого средства контрацепции составляет чуть более 80%. На 20% приходится неправильное использование, заводской брак, особенности строения самого изделия — в частности это поры латекса, пропускающие инфекционные агенты и даже репродуктивные клетки. Согласно исследованиям профессора Хоакина де Ирала (Университет Наварры) риск одного незащищенного презервативом контакта таков же как пять защищённых! Не очень-то надёжно! 100% гарантию может дать только целомудрие», считает Андрей Генерозов.
Члены родительского комитета убеждены в том, что, пропагандируя использование презервативов, детям практически прямо говорят: «вот вам панацея ото всех проблем, с которыми вы можете встретиться, ведя активную половую жизнь».
Поэтому-то дети даже в 11-12 лет уже проявляют активный интерес к половой жизни, ведь естественный страх, при наличии такой «суперзащиты» пропадает.
Но в тюменском центре профилактики и борьбы со СПИД с этими выводами категорически не согласны. Елена Лосева, пресс-секретаря центра, рассказывает, что занятия, которые проводятся только для старшеклассников, направлены исключительно на информирование слушателей о ВИЧ-инфекции и мерах профилактики заболевания.
«Материалы ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД», используемые сотрудниками Центра во время данных семинаров, прошли экспертную оценку специалистов АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «Семья» (Экспертное заключение № 3 от 02.03.2020 г.). сообщила Елена Лосева.
К тому же, в центре сообщили, что в результате анализа содержания лекционных материалов и презентации, предоставленных экспертам установлено, что семинары, посвященные профилактике ВИЧ-инфекции, не содержат информацию, причиняющую вред здоровью или развитию детей в соответствии с категориями, перечисленными в части 2 статьи 5 ФЗ РФ № 436-ФЗ и частью 3 с учетом статей 9,10 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Надежда Михайлова, глава родительского комитета одной из школ города, согласна с позицией врачей, а мнение городского родительского комитета считает слишком наивным и гиперболизированным.
«Считаю, что предупрежден, значит вооружен. Дети должны знать обо всех рисках. Как раз информация об опасностях, кроющихся в незащищенных половых актах и будет вызывать у детей настороженность в вопросах половых связей. Целомудрие и сохранение девственности до брака — это индивидуальный выбор каждого человека. А прививать жизненные ценности и формировать правильное отношение к сексу — задача родителей. Если мама и папа справились с этой задачей, то ничто не сможет пошатнуть убеждение ребенка», считает Надежда.
По ее мнению, сейчас многим удобно перекладывать ответственность с себя на учителей и других людей, взаимодействующих с детьми. А потому городской родительский комитет регулярно делает выпады в сторону учителей, врачей и других людей, выполняющих свою работу.
Мы также поговорили с мужчиной, имеющим положительный ВИЧ-статус и воспитывающим двоих детей.
Он также убежден, что детям нужно как можно честнее рассказывать о ЗППП, способах контрацепции и основах половой жизни.
«У детей и подростков табуированные темы вызывают самый сильный интерес. И чем больше и открытее мы будем говорить о подобных вещах, тем осведомленнее и осторожнее будет новое поколение. История показывает, что пропаганда профилактики борьбы ЗППП, выдача бесплатных шприцов и средств контрацепции заметно снижает заболеваемость инфекциями, передающихся половым путем. А потому не нужно держать детей за дураков, нужно к ним прислушиваться и быть добрым советчиком. Тогда они будут готовы к любым жизненным ситуациям», считает мужчина.
А родительский комитет продолжает регулярно напоминать, что развращение детей, в том числе интеллектуальное, карается уголовно — статьей 135 УК РФ. Они продолжают следить за школьными уроками, касающихся интимных тем.