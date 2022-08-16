Тюменские власти провалили торги на строительство дорог за 100 миллионов рублей

Администрация Тюмени не смогла найти подрядную организацию для выполнения работ по строительству автодорог на Велижанском тракте за 100 миллионов рублей. На аукцион, объявленный в августе, не заявилась ни одна компания. Торги признаны несостоявшимися, сообщается на сайте Госзакупки.

Согласно документации тендера, подрядчик должен был до 15 ноября 2022 года обустроить порядка 19 улиц, общая протяженность автодорог составляла 11,4 километра. На эти цели из бюджета Тюмени было предусмотрено 99,9 миллионов рублей. Тендер объявили 5 августа. Накануне прием заявок был завершен. Отметим, сегодня заканчивается прием заявок на участие в аукционе по реконструкции транспортной развязки на улице Мельникайте. Подрядной организации предстоит заняться обустройством правоповоротного съезда в районе улицы Федюнинского на улицу Мельникайте с объездной дороги. Максимальная цена контракта составляет более 80 миллионов рублей.