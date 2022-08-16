Тюменские таксисты массово увольняются из-за низких зарплат

Изменения в системе сервиса заметили уже и жители города, пользующиеся услугой такси. Тюменцы отмечают, что время ожидания подачи машины увеличилось практически в три раза. Если ранее машину назначали в течение 2-3 минут, то теперь приходится ждать более 15 минут. Из-за этого многие клиенты отказываются от поездок.