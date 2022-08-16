Тюменские таксисты массово увольняются из-за низких зарплат

Водители вынуждены с ним сотрудничать, потому что другой альтернативы нет. Однако условия оплаты труда оставляют желать лучшего — в течение уже нескольких лет заработную плату не повышают. Хотя для пассажиров тарифы регулярно увеличиваются, пишет «Тюменская область сегодня».
«Зарабатываешь только на еду и бензин. А у многих — семьи, ипотеки. Поэтому коллеги вынуждены уходить в другие сферы», рассказал один из сотрудников.
Изменения в системе сервиса заметили уже и жители города, пользующиеся услугой такси. Тюменцы отмечают, что время ожидания подачи машины увеличилось практически в три раза. Если ранее машину назначали в течение 2-3 минут, то теперь приходится ждать более 15 минут. Из-за этого многие клиенты отказываются от поездок.
Между тем в представители «Яндекс Go» заверяют, что сервис работает в Тюмени в прежнем режиме — массовых увольнений нет, а время подачи автомобиля составляет не более 6 минут.