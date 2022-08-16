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Теплая и малооблачная погода придёт в Тюмень во вторник

16 августа 01:02
Фото: 1Mi
Во вторник тюменцев ждёт тёплая и малооблачная погода, сообщает Гисметео.

С 11 до 18 часов температура воздуха поднимется до + 21 градусов, скорость западного ветра 3-6 метров в секунду. Влажность снизится до 56%, весь день атмосферное давление будет в норме.

Похолодание ожидается в среду, днём до + 16 градусов. Практически весь день в областной столице будет пасмурно, но без осадков. Скорость ветра 3-4 метра в секунду, к вечеру большая часть облаков рассеется.

Потепление до + 18 градусов ожидается в четверг, влажность повысится до 66%. Атмосферное давление немного ниже нормы, скорость ветра 2-3 метра в секунду. Осадков в этот день не ожидается.

До конца недели в Тюмени вновь потеплеет до + 21, дождей синоптики не ожидают.Погода будет облачной.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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