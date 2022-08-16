Ни одна льгота не предоставляется ветерану автоматически, а для оформления некоторых из них потребуется дополнительный пакет документов. Кроме того, за различные льготы отвечают конкретные ведомства. Так, для реализации права на льготное медобслуживание нужно будет обратиться в поликлинику по месту жительства, для оформления субсидий на услуги ЖКХ — в муниципалитет или в обслуживающую жилищно-хозяйственную компанию.