Среди лиц, которые федеральным законом № 5-ФЗ причисляются к ветеранам боевых действий (ВБД), есть не только категории военных, но и гражданские лица. Этот статус присваивается тем, кто участвовал в выполнении и обеспечении боевых задач и защищал интересы нашей Родины.
К категории ВБД относят служащих в вооруженных силах и силовых структурах, которые в разные годы выполняли свой воинский долг в локальных конфликтах и боевых действиях на территории Алжира и Сирии, Египта и Афганистана, Анголы и Таджикистана, Вьетнама и Чечни. С полным перечнем стран, где участвовали в локальных военных конфликтах военные России, можно ознакомиться в разделе № 3 Закона «О ветеранах».
Важно! Лица в гражданском статусе тоже могут быть причислены к ветеранам, если они помогали в реализации боевых задач нашим военным.
С 14.07.2022 к ветеранам стали относиться и лица, принимающие участие в спецоперации на Украине и в Донбассе. Это гражданские специалисты, помогающие военным решать задачи СВО в зоне боевых действий: медперсонал, технические специалисты, волонтеры, повара, строители и др. Военнослужащие и силовики, принимающие участие в спецоперации, также автоматически причисляются к категории ветеранов.
Также статус ВБД с августа нынешнего года присваивается сотрудникам пограничных войск и ФСБ, которые обеспечивают защиту приграничных с Украиной территорий от вторжения и пресекают теракты и другие вооруженные провокации противника.
На данный момент в Тюмени и области проживает порядка 15 тысяч ветеранов различных локальных конфликтов. Для них правительством региона разработаны льготы и меры социальной поддержки, введены дополнительные выплаты для отдельных категорий ВБД.
Каждый месяц ветераны боевых действий в Тюмени получают выплаты от государства. Это пособие постоянное и ежегодно индексируется: в нынешнем году каждому льготнику платят по 3481 руб. Тем, кто стал инвалидом при выполнении воинского долга, начисляется повышенное пособие — 6328 руб.
В рамках региональной поддержки в Тюмени ветеранов обеспечивают жильем по договору соцнайма. Это касается тех льготников, которые встали на учет до 1 января 2005 года. Тюменские ветераны боевых действий имеют право ездить на всех видах общественного транспорта бесплатно. Воспользоваться бесплатным проездом можно на городских, внутриобластных, пригородных маршрутах Тюмени.
Медучреждения Тюмени бесплатно оказывают ветеранам услуги по слухо-, глазо-, зубопротезированию, но только тем, кто достиг пенсионного возраста.
Для участников спецоперации на Украине, проживающих в Тюмени, установлены дополнительные выплаты. Тем, кто получил увечье любой степени тяжести, правительство Тюменской области выплатит по одному миллиону рублей. А ветеранам СВО на Украине, ставшими инвалидами вследствие полученной травмы при выполнении воинского долга, в Тюмени будут выплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно, дополнительно к федеральной пенсии по инвалидности.
У льготников в Тюмени довольно обширный уровень преференций, полагающихся на федеральном уровне. Так, ветерану боевых действий, согласно официальному правительственному порталу Тюменской области:
По усмотрению местных властей список преференций и льгот может быть существенно дополнен — это касается налоговых льгот, жилищных субсидий, дополнительных выплат. Так, в Краснодаре ветераны боевых действий освобождены от транспортного сбора, в Санкт-Петербурге льготникам дают скидку при проезде в пригородном транспорте, а в Москве компенсируют оплату домашнего телефона.
Претендующему на ветеранские льготы сначала нужно получить удостоверение ветерана. Решение о ветеранском статусе принимает специальная комиссия после подачи соответствующего заявления. Для этого участнику боевых действий нужно обратиться в военкомат Тюмени.
Ни одна льгота не предоставляется ветерану автоматически, а для оформления некоторых из них потребуется дополнительный пакет документов. Кроме того, за различные льготы отвечают конкретные ведомства. Так, для реализации права на льготное медобслуживание нужно будет обратиться в поликлинику по месту жительства, для оформления субсидий на услуги ЖКХ — в муниципалитет или в обслуживающую жилищно-хозяйственную компанию.
Большинство льгот можно оформить через МФЦ Тюмени и портал «Госуслуги». Также можно обратиться в собесы по Тюмени:
Инвалиды, получившие увечье в ходе боевых действий, могут получить дополнительную льготную медпомощь в тюменском Центре реабилитации инвалидов.
За близкими ветеранов, скончавшихся или погибших при исполнении воинского долга, сохраняются все преференции и льготы, положенные категории ВБД. В Тюмени дополнительно к федеральным льготам семьям ветеранов полагается бесплатный проезд на тюменском городском и междугороднем транспорте, внеочередное оказание медпомощи, путевки в социально-оздоровительный центр Тюменской области.
Власти Тюмени в 2022 году установили дополнительные меры соцподдержки родственников участников боевых действий. Они распространяются на близких военных, государственных служащих, а также волонтеров, погибших при проведении спецоперации на Украине. В регионе платят семьям павших по 3 миллиона рублей, распределяя эту сумму равными долями среди вдовы (вдовца), родителей и несовершеннолетних детей погибшего.
Кроме того, в Тюмени семьям погибших назначаются ежемесячные выплаты — по 5 тыс. рублей. На погребение погибшего на Украине выделяется 65 тыс. рублей помощи из средств регионального бюджета.
В 2022 году в вузах Тюмени были выделены специальные квоты на поступление для детей участников СВО на Украине. По льготе дети погибших принимались в вузы без экзаменов, дети живых — по некоторым преференциям.