Путин: Участников фестиваля «Таврида.АРТ» объединяют общие ценности

Главная цель «Тавриды.АРТ» — объединить творческих личностей едиными ценностями сферы искусства и культуры. Путин назвал в их числе искреннее желание оказывать помощь людям и стремление к саморазвитию, а также любовь к Отчизне и веру в справедливость, пишет newizv.ru. Именно эти национальные качества делают российскую нацию непобедимой, а тысячелетнюю культуру государства можно назвать великой, отметил президент.
Путин акцентировал внимание на том, что тщетной будет любая попытка отмены нашей культуры. Те, кто придерживается иного мнения, к огромному несчастью для них, не учили историю. Однако ее делает народ, подчеркнул политик.
«Сегодня это в том числе вы — молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений», — констатировал Путин.
В древний Судак и бухту Капсель по традиции прибыли представители талантливой творческой молодежи из различных субъектов страны. Кроме того, к участникам фестиваля «Таврида.АРТ» присоединились в текущем году жители ДНР и ЛНР. Своими творческими достижениями они поддерживают героев Донбасса — это офицеры, солдаты, ополченцы и добровольцы.
«Мы знаем, что сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом, — заявил Путин. — Это время смелых людей, это так и есть, а вы именно такие».
Президент пожелал участникам мероприятия уверенно покорять очередные вершины мастерства.
Подчеркнем, что «Таврида.АРТ» представляет собой одно из ключевых событий в рамках проводимого в России Года культурного наследия народов страны. В 2022 году тема мероприятия — широкие возможности для самовыражения и оказание поддержки талантливым деятелям искусства и культуры в новых экономических реалиях. В мероприятии участвуют россияне в возрасте 18 — 35 лет. Девиз «Тавриды» — «Сложности = возможности».