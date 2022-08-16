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Путин: Участников фестиваля «Таврида.АРТ» объединяют общие ценности

16 августа 10:20
Фото: kremlin.ru
Ежегодный фестиваль «Таврида.АРТ» проходит с 15 по 19 августа. Организаторы площадки традиционно предоставили деятелям культуры и искусства возможности для творческой самореализации, сказал в приветственной речи президент РФ Владимир Путин.

Главная цель «Тавриды.АРТ» — объединить творческих личностей едиными ценностями сферы искусства и культуры. Путин назвал в их числе искреннее желание оказывать помощь людям и стремление к саморазвитию, а также любовь к Отчизне и веру в справедливость, пишет newizv.ru. Именно эти национальные качества делают российскую нацию непобедимой, а тысячелетнюю культуру государства можно назвать великой, отметил президент.

Путин акцентировал внимание на том, что тщетной будет любая попытка отмены нашей культуры. Те, кто придерживается иного мнения, к огромному несчастью для них, не учили историю. Однако ее делает народ, подчеркнул политик.

«Сегодня это в том числе вы — молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений», — констатировал Путин.

В древний Судак и бухту Капсель по традиции прибыли представители талантливой творческой молодежи из различных субъектов страны. Кроме того, к участникам фестиваля «Таврида.АРТ» присоединились в текущем году жители ДНР и ЛНР. Своими творческими достижениями они поддерживают героев Донбасса — это офицеры, солдаты, ополченцы и добровольцы.

«Мы знаем, что сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом, — заявил Путин. — Это время смелых людей, это так и есть, а вы именно такие».

Президент пожелал участникам мероприятия уверенно покорять очередные вершины мастерства.

Подчеркнем, что «Таврида.АРТ» представляет собой одно из ключевых событий в рамках проводимого в России Года культурного наследия народов страны. В 2022 году тема мероприятия — широкие возможности для самовыражения и оказание поддержки талантливым деятелям искусства и культуры в новых экономических реалиях. В мероприятии участвуют россияне в возрасте 18 — 35 лет. Девиз «Тавриды» — «Сложности = возможности».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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