Пропавших в Исетском районе девушек нашли

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже более недели длятся поиски 46-летнего Сергея Булыгина, ушедшего из дома 7 августа. По словам родственников мужчины, когда они видели его в последний раз, он ушел с кем-то на встречу.
Ночью в этот же день он позвонил домой и сообщил о том, что его избили, и он находится в каком-то лесу. Предположительно — в районе Суходольский или Московский тракт.
Также рассказал, что его укусила змея. В следующий раз он позвонил родителям утром 8 августа и сообщил, что заблудился и самостоятельно выйти из леса не может. После этого он перестал выходить на связь.