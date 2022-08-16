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Пропавших в Исетском районе девушек нашли

16 августа 07:08
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюменской области завершены поиски двух подростков, пропавших в Исетском районе 14 августа. 14-летняя и 17-летняя девочки найдены и в настоящий момент находятся дома. Информацию об успешном завершении поисковой операции опубликовали сегодня волонтеры отряда «Белая Сова — Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже более недели длятся поиски 46-летнего Сергея Булыгина, ушедшего из дома 7 августа. По словам родственников мужчины, когда они видели его в последний раз, он ушел с кем-то на встречу.

Ночью в этот же день он позвонил домой и сообщил о том, что его избили, и он находится в каком-то лесу. Предположительно — в районе Суходольский или Московский тракт.

Также рассказал, что его укусила змея. В следующий раз он позвонил родителям утром 8 августа и сообщил, что заблудился и самостоятельно выйти из леса не может. После этого он перестал выходить на связь.

#Новости#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
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