Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать — героиня»

При присвоении звания предусмотрена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.
Кроме того, денежное поощрение теперь будут получать и жители России, награжденные медалью ордена «Родительская слава». Размер единовременной выплаты составит 200 тысяч рублей.
На территории Тюменской области на сегодняшний день проживают 30 тысяч многодетных семей. За последние тринадцать лет 408 матерей награждены медалями «Материнская слава». Медали «Отцовская доблесть» вручены 106 представителям сильного пола.
Более 20 многодетных тюменских семей награждены орденом «Родительская слава. Две из них получили почетные звания в этом году.
Напомним, возродить почетное звание «Мать-героиня», а также ввести за него выплату в миллион рублей предложил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с семьями, награжденными орденами «Родительская слава», в Международный день защиты детей 1 июня.
«Мать-героиня» — высшее звание, присваиваемое многодетным матерям, и название одноимённого ордена в СССР. Звание и орден учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в Вагайском районе построят дом для многодетной семьи священника. Вместе с супругой они воспитывают 11 детей.