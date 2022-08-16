Организованный ПЦБК в Перми семейный праздник назвали “Территорией бобра”

Символом праздника, давшим ему название, стал корпоративный талисман – бобер Бумка, а проводят такие мероприятия с 2011 года, пишет properm.ru.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков сообщил, что компания старается делать все возможное для развития спортивной инфраструктуры микрорайона Голованово. На этом участие предприятия в спортивной жизни города не заканчивается. ПЦБК поддерживает местную хоккейную команду “Молот”, а собственный корпоративный хоккейный клуб принимает участие в пермских соревнованиях.
Стадион был разбит на несколько площадок, на которых проходили состязания. Спортсменам пришлось перемещать шагоход с пилотом и нырять в бочку с водой за лежащими на дне шариками.
Член одной из команд Владимир Толмачев считает, что в этом году состязания сложнее, чем в прошлых. Он отметил, что спортивный праздник много лет объединяет сотрудников ПЦБК и жителей микрорайона.
Юные зрители, в свою очередь, могли не только болеть за свои команды, но и и поиграть в городке бобра. Также там проводились увлекательные мастер-классы. Вместе с победителями состязаний награды получили тренеры ДК “Бумажник”.
Первое место заняла команда ПЦБК под названием “12 бумажных чертят”. Серебро взяла команда гофроцеха № 2. Бронзу – команда “Микс”.