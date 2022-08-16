Неожиданные находки, обнаруженные в выброшенных тюменцами вещах

Водительские удостоверения, паспорта, свидетельства о рождении, медицинские полиса — все это встречается на ленте с отходами с завидной регулярностью. После обнаружения их обычно передают в полицию. Так что, возможно, кое-какие документы в итоге добираются до владельцев. Впрочем, бывают и иные истории: люди звонят на горячую линию регионального оператора по обращению с ТКО с просьбами о помощи, выбросив нечаянно ценные бумаги, но безуспешно. Ежедневный поток обрабатываемых отходов очень большой, и найти в нем что-то специально практически нереально.