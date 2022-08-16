Неожиданные находки, обнаруженные в выброшенных тюменцами вещах

Порой в бак, предназначенный для сбора отходов, вместе с ненужными вещами, остатками пищи и упаковки попадают очень любопытные предметы. Что-то оказывается там в результате неосторожности, что-то — из-за роковой случайности. Совместно со специалистами регионального оператора по обращению с ТКО в Тюменской области ООО «ТЭО» мы подготовили подборку неожиданных находок на местных мусоросортировочных предприятиях.
Водительские удостоверения, паспорта, свидетельства о рождении, медицинские полиса — все это встречается на ленте с отходами с завидной регулярностью. После обнаружения их обычно передают в полицию. Так что, возможно, кое-какие документы в итоге добираются до владельцев. Впрочем, бывают и иные истории: люди звонят на горячую линию регионального оператора по обращению с ТКО с просьбами о помощи, выбросив нечаянно ценные бумаги, но безуспешно. Ежедневный поток обрабатываемых отходов очень большой, и найти в нем что-то специально практически нереально.
«Однажды семейная пара из Тюмени случайно выкинула в контейнер целую кипу важных документов. А, когда спохватились, мусоровоз уже опустошил емкость. Специалисты службы 112, куда обратились горожане, переадресовали их на колл-центр „Тюменского экологического объединения“. Дальнейшее было делом техники: узнав место и время пропажи, вышли на водителя спецтранспорта. После этого работники мусоросортировочного завода организовали отдельную выгрузку нужного рейса и помогли с поиском вещей. Удалось найти почти все, даже миниатюрную флешку. В этом случае людям просто повезло»,отмечают в пресс-службе ООО «ТЭО».
Порой работники мусоросортировочных заводов натыкаются на экспонаты, которым самое место на выставке, а не в мусоре: предметы старины, антикварные книги, интересные бытовые вещицы из далекого прошлого. Одна из последних находок — идеально сохранившаяся подшивка газет, датированных 30-50-ми годами прошлого столетия. Винтажную периодику обнаружили на тобольском мусоросортировочном заводе.
«Шансы, что тонкая бумага доберется до конвейера в целости, довольно невелики. Но на удивление газеты на этапе первичной сортировки были в хорошем состоянии. Подшивка включала выпуски „Известий“, „Комсомольской правды“, „Коммунистического просвещения“, „Правды“, „За индустриализацию“. Было решено передать их в Музей печати. Без преувеличения, они станут одной их жемчужин коллекции. Их статьи — настоящий экскурс в прошлое: достижения советских граждан, первые „ласточки“ об укоренявшемся в Европе фашизме, очерки и карикатуры»,рассказывают представители регионального оператора.
К сожалению, в контейнеры для ТКО попадают и животные. Таким бесчеловечным образом нерадивые хозяева избавляются от ставших ненужными питомцев или от их потомства. Шансы, что при этом четвероногие выживут, минимальны. Ведь все отходы в мусоровозе прессуются специальным аппаратом.
Если экипаж спецтехники успевает обнаружить «живой пакет», он приходит на помощь. Чаще это происходит еще на этапе разгрузки контейнеров. Хотя бывало, что хвостатые малыши заявляли о себе жалобным писком уже после попадания внутрь кузова. В таком случае экипаж вынужден был сделать остановку, несмотря на расписанный по минутам график. Но это, определенно, малая цена за сохранение жизней. После спасательных операций животных пристраивают в добрые руки. Так все найденыши обретают новых любящих хозяев.
«Несколько лет назад рабочие тюменского мусоросортировочного завода разглядели на конвейерной ленте среди отходов живую черепашку. Рептилия чудом отделалась небольшими ранами, побывав под прессом мусоровоза и пройдя сквозь лезвия пакеторазрывателя. В результате черепашка получила символичное имя Лаки и „прописалась“ у сотрудницы „ТЭО“. Со временем трещины на панцире и раны затянулись и Лаки даже обзавелась потомством»,делятся чудесной историей в пресс-службе предприятия.
Стоит отметить, что в нынешнем сентябре исполнится уже три года со второго дня рождения Лаки.
Еще одна история с «хеппи-эндом» началась с того, что сотрудница клининга выбросила вместе с мусором театральные костюмы. Владельцы уже мысленно попрощались с надеждой увидеть их вновь, но судьба была к ним благосклонна. Работники тюменского мусороперерабатывающего завода, заметив мешки, выделявшиеся в общем объеме отходов, решили их исследовать. Внутри кроме реквизита оказались записи, благодаря которым удалось связаться с хозяевами ценных вещей.
Представители ООО «ТЭО» заявляют, что большую роль здесь сыграла наблюдательность рабочих. Если бы мешки побывали в пакеторазрывателе, восстановить первоначальный вид одежды при всем желании было бы невозможно.
Пару лет назад немалый переполох случился на мусоросортировочном заводе после обнаружения предмета, подозрительно похожего на мину. Работники среагировали оперативно: предупредили руководство, остановили технологические процессы, провели эвакуацию, оповестили спецслужбы.
Далее к предприятию подтянулись сотрудники МЧС, скорой помощи и Росгвардии. После обследования выяснилось, что снаряд является учебным и не представляет никакой опасности для окружающих.
Как говорят в пресс-службе ООО «ТЭО», звонки с просьбой помочь найти случайно выброшенные вещи, поступают на горячую линию регулярно. Но в большинстве случаев шансы обнаружить их на мусоросортировочной ленте стремятся к нулю. Особенно, если речь идет о такой «мелочевке», как ключи, украшения, шкатулки.