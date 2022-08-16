Какие тюменские застройщики стали банкротами

Застройщик провел на рынке 8 лет, но теперь находится на стадии банкротства. Конкурсным управляющим назначен Алексей Мищихин. Процедуру банкротства, по данным Арбитражного суда Тюменской области, начали в феврале текущего года.
Банкротит фирму тюменское Управление Федеральной налоговой службы. У ООО «Экодом ЖБИ-1» накопились задолженности по уплате обязательных платежей в сумме более 1,2 млн рублей.
В начале августа 2022 года суд решил освободить от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и назначить следующее судебное заседание на 5 сентября.
В Тюмени у «Экодом ЖБИ-1» есть один проект — ЖК «Уютный квартал» на улице Выборгской, недалеко от озера Цимлянское. Таунхаусы тут начали сдавать в 2019 году. По данным с сайта застройщика, еще два дома не сданы. О квартале уже писал «Наш Город». Местные жители жаловались, что застройщик не убирает за собой мусор.
В 2020 году организация зафиксировала чистую прибыль в размере 11 тысяч рублей и выручку в размере 2,5 млн рублей.
Застройщик «Транспромжилстрой-2005» на данный момент проходит процедуру банкротства. По данным из открытых источников, в начале июня 2022 года за ней ввели процесс наблюдения. Временного управляющего утвердили, им стал Виталий Тихомиров.
А в 2020 году ООО «Укс Груп» подало заявление на признание «Транспромжилстрой-2005» банкротом. Ответчик задолжал истцу более 8 млн рублей — долг по договору, штрафные санкции, госпошлина. «Укс Груп» требовал ввести процедуру наблюдения и начать процесс банкротства.
Но должник выплатил истцу часть долга. Поэтому суд отказал во введении наблюдения и прекратил производство по делу о банкротстве.
Директором фирмы числится Сергей Киселев, на рынке она уже 16 лет. В 2021 году чистая прибыль организации составляла 568 тысяч рублей, а выручка — 177,2 млн рублей.
Компания построила один дом, сданный в 2019 году. 23-этажное здание располагается на ул. 50 лет Октября, 4 в Тюмени.
В 2021 году компания была в центре скандала — тюменцы, заказав строительство жилья, остались без домов и без денег. Как ранее писал «Наш Город», фирма находилась на стадии банкротства. Однако сейчас дела «МФ-Строй» внезапно улучшились.
Организацией, как и в её «темные» времена, управляет Дмитрий Макаров. Во время неприятностей об сбегал из города. Записей о том, что компания планировала объявить себя банкротом, не сохранилось. Об этом напоминают только комментарии тюменцев в официальной группе застройщика.
«Мошенники. Не вздумайте связываться с этой компанией», «Кто пострадал от этих мошенников? Ищу людей, таких же пострадавших, как и я»,пишут горожане в социальной сети ВКонтакте.
На данный момент в открытых источниках есть информация о доходах фирмы за 2020 год. Тогда чистая прибыль ушла в минус на 14,1 млн рублей. А выручка за тот же год составила 15,2 млн рублей. Открыто два исполнительных производства — на общую сумму 3,44 млн рублей. Также у организации есть заблокированные счета.
Компания занимается строительством панельных домов по SIP-технологии.
Популярного тюменского застройщика начали банкротить в начале 2021 года. ФНС России заявила, что компания «Тюменьэнергострой» задолжала почти 4,5 млн рублей, в связи с чем просила ввести процедуру наблюдения.
Но по решению Арбитражного суда Тюменской области, во введении процедуры наблюдения было отказано, а дело о банкротстве закрыли.
ООО «ТЭС» строило печально известный в Тюмени ЖК «Славутич». Срок сдачи домов постоянно переносился. Дом ГП-1 обещали построить в конце 2023 года. В прошлом году в сданных домах ЖК «Славутич» отключали горячую воду более чем на 1,5 месяца.
Генеральным директором фирмы числится Арутюн Салахян. На рынке она уже 29 лет. В 2021 году чистая прибыль организации ушла в минус на 360 тысяч рублей. Выручка составляла 11,7 млн рублей.
Компания приняла участие в 177 судебных разбирательствах, из них в 28 являлась истцом, в 143 — ответчиком. На её счету 52 проверки, обнаружено 243 нарушения.
Этот застройщик проходил процедуру банкротства в 2020 году, но ему удалось выплатить все долги кредиторам и продолжить работу. Конкурсным управляющим назначали Алексея Лиханова.
Заявление о признании банкротом подало Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области. Общая сумма задолженности составляла более 1,8 млн рублей. Судебное заседание много раз откладывали, в деле появлялись новые кредиторы. Однако в марте 2021 года долг был полностью погашен, и процедуру банкротства прекратили.
Компанией руководит Дмитрий Харченко. Согласно данным из открытых источников, фирма находится на рынке 4 года. Финансовые данные есть только за 2018 год. Тогда чистая прибыль равнялась 3,7 млн рублей, а выручка — 5,8 млн рублей.
В судебных делах организация выступала ответчиком 12 раз, истцом — ни разу. На данный момент активно одно дело с ООО «Инвестстрой» на 6,43 млн рублей. Причина спора — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при долевом участии в строительстве.
По данным портала наш. дом.рф, компания построила 3-этажный дом в Ялуторовске на ул. Свободы, 18. Его сдали в 2018 году. Всего в доме 22 квартиры.