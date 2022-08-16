Какие тюменские застройщики стали банкротами

В Тюмени у «Экодом ЖБИ-1» есть один проект — ЖК «Уютный квартал» на улице Выборгской, недалеко от озера Цимлянское. Таунхаусы тут начали сдавать в 2019 году. По данным с сайта застройщика, еще два дома не сданы. О квартале уже писал «Наш Город». Местные жители жаловались, что застройщик не убирает за собой мусор.