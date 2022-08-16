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Губернатор ЯНАО открыл памятник защитникам Донбасса

16 августа 10:32
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Монумент установлен в знак поддержки участников спецоперации.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Надыме открыл монумент, установленный в знак поддержки солдат, которые принимают участие в спецоперации.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Бронзовая скульптура высотой 3,1 метра представляет собой фигуру солдата, держащего на руках младенца. Композиция, которая расположена в сквере Миротворцев, символизирует поддержку российских военных и ветеранов боевых действий. Ее автором стал Михаил Баскаков.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В церемонии открытия монумента также приняли участие волонтеры, учащиеся кадетских классов, ветераны боевых действий и их родные.Торжественное открытие памятника с участием главы ЯНАО состоялось в рамках его ежегодной автомобильной поездки по округу. Традиционный автопробег стартовал накануне, 15 августа. Первым пунктом назначения стал Надым.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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