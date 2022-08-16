Губернатор ЯНАО открыл памятник защитникам Донбасса

В церемонии открытия монумента также приняли участие волонтеры, учащиеся кадетских классов, ветераны боевых действий и их родные.Торжественное открытие памятника с участием главы ЯНАО состоялось в рамках его ежегодной автомобильной поездки по округу. Традиционный автопробег стартовал накануне, 15 августа. Первым пунктом назначения стал Надым.