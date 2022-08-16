Федеральную трассу Тюмень — Омск вновь окутал смог

По данным ГИБДД Омской области, в Крутинском районе водитель Honda въехал ВАЗ-2106, который в свою очередь задел Nissan. Здесь же водитель Volkswagen врезался в Honda. В аварии пострадала пассажирка Honda — она получила различные травмы.
Ранее «Наш Город» писал, что задымление на расе Тюмень — Омск в Крутинском районе было зарегистрировано последний раз в начале августа. Причиной смога стали также горящие вдоль дороги торфяники.
На территории Тюменской области, по данным департамента лесного комплекса, действующих лесных пожаров нет. В регионе установлен второй класс пожарной опасности.