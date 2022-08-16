nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Федеральную трассу Тюмень — Омск вновь окутал смог

16 августа 03:31
Фото: ГИБДД Омской области
Федеральную трассу Тюмень — Омск вновь окутал смог из-за горящих торфяников. Задымление зафиксировано на участке с 428 до 430 километры автодороги. Из-за ухудшения видимости уже произошло две аварии — столкнулись пять автомобилей.

По данным ГИБДД Омской области, в Крутинском районе водитель Honda въехал ВАЗ-2106, который в свою очередь задел Nissan. Здесь же водитель Volkswagen врезался в Honda. В аварии пострадала пассажирка Honda — она получила различные травмы.

Ранее «Наш Город» писал, что задымление на расе Тюмень — Омск в Крутинском районе было зарегистрировано последний раз в начале августа. Причиной смога стали также горящие вдоль дороги торфяники.

На территории Тюменской области, по данным департамента лесного комплекса, действующих лесных пожаров нет. В регионе установлен второй класс пожарной опасности.

#Новости#ГИБДД#Смог#Трасса Тюмень - Омск#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25