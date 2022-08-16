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Днем в районе города Тюмени на дорогах пострадали сразу 4 ребенка

16 августа 13:28
Фото: 1Mi
Сегодня в районе областной столицы из-за ДТП пострадали 4 ребёнка. О происшествиях сообщили очевидцы и сотрудники ГИБДД. Ребятам от 9 до 14 лет, серьёзных повреждений удалось избежать.

Первый случай произошел днём под Тюменью в пяти километрах от федеральной автодороги Курган-Тюмень. Велосипедист был травмирован после столкновения с «КИА», водитель остановился на трассе и хотел высказать недовольство из-за движения молодых людей по дороге. Далее инцидент случился недалеко от Червишевского тракта, «Хендэ» на улице Южной сбил двух школьниц. Очевидцы утверждают, что девочки вышли на дорогу, взялись за руки и побежали.

Вечером стало известно, что в аварии внедорожника Skoda и минивэна «Хендэ» пострадал 9-летний мальчик. Он был на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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