Днем в районе города Тюмени на дорогах пострадали сразу 4 ребенка

Первый случай произошел днём под Тюменью в пяти километрах от федеральной автодороги Курган-Тюмень. Велосипедист был травмирован после столкновения с «КИА», водитель остановился на трассе и хотел высказать недовольство из-за движения молодых людей по дороге. Далее инцидент случился недалеко от Червишевского тракта, «Хендэ» на улице Южной сбил двух школьниц. Очевидцы утверждают, что девочки вышли на дорогу, взялись за руки и побежали.