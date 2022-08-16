Черный копатель действует на берегу озера Андреевское в районе Тюмени

«Раскопка прошла в западинах – древние жилища. В каждом из них скорее всего работал один человек. На поверхности была обнаружена керамика и даже фрагмент железного ножа»сообщила «Нашему городу» археолог ИПОС РАН Светлана Скочина.
Похожая ситуация была месяц назад. Археологи полагают, что всё самое ценное удалось унести. Стоит отметить, что городище существовало примерно в 500 году нашей эры.
Ранее «Наш город» сообщал о работе чёрных копателей в Тобольске. Сейчас в городе строители реконструируют Базарную площадь.