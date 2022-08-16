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Черный копатель действует на берегу озера Андреевское в районе Тюмени

16 августа 11:04
Фото: Археолог ИПОС РАН Светлана Скочина
Чёрный копатель перерыл берег около озера Андреевского в поисках древних артефактов, сообщила археолог ИПОС РАН Светлана Скочина. Разграблен памятник «Андрюшин городок». Ямы в этом районе появились совсем недавно.

«Раскопка прошла в западинах – древние жилища. В каждом из них скорее всего работал один человек. На поверхности была обнаружена керамика и даже фрагмент железного ножа»сообщила «Нашему городу» археолог ИПОС РАН Светлана Скочина.

Похожая ситуация была месяц назад. Археологи полагают, что всё самое ценное удалось унести. Стоит отметить, что городище существовало примерно в 500 году нашей эры.

Ранее «Наш город» сообщал о работе чёрных копателей в Тобольске. Сейчас в городе строители реконструируют Базарную площадь.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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