Агрегатор банковских приложений для российских банков зарегистрирован в App Store

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота напомнил, что ограничение использования мобильных приложений доставило неудобства не только клиентам банков. Люди начали активнее использовать наличные средства, что стало проблемой и для банков. В конце концов, это могло стать предпосылкой кризиса ликвидности.