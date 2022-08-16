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Агрегатор банковских приложений для российских банков зарегистрирован в App Store

16 августа 14:33
Фото: pxhere.com
Сбербанк первым из ведущих российских банков подключился к программе банковских мобильных приложений от компании «Открытые ИТ-решения».

В пресс-службе банка сообщили, что речь идет о новом приложении, которое называется СБОЛ. Расшифровывается аббревиатура как «Система банковского обслуживания для людей», пишет 1prime.ru.

Сервис позволяет производить оплату товаров или услуг, переводить деньги и многое другое. Специалисты отметили высокую надежность нового мобильного приложения.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота напомнил, что ограничение использования мобильных приложений доставило неудобства не только клиентам банков. Люди начали активнее использовать наличные средства, что стало проблемой и для банков. В конце концов, это могло стать предпосылкой кризиса ликвидности.

Возвращение мобильных сервисов снова упростило пользователям проведение финансовых транзакций.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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