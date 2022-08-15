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Жители тюменского села не могут в дождь добраться до школы из-за отсутствия дороги

15 августа 07:54
Фото: 1Mi
Жители исетского села Солобоево жалуются на разбитую дорогу на улице Октябрьской. По словам селян, проведение ремонтных работы ранее было запланировано на лето этого года. Однако по неизвестной причине его перенесли. Приоритет отдали другой улице, где изначально сроки ремонта были установлены с 2024 по 2026 годы.
Сюжет
Тюмень

Местные жители отмечают, что за последние десять лет дорогу на улице Октябрьской не ремонтировали ни разу. Между тем здесь живут семьи с детьми и в непогоду из-за разбитой грунтовой дороги добраться до школы или детского сада становится проблематично.

«По нашей улице невозможно пройти осенью и весной и после осадков, про машины вообще не может быть и речи. Никакие машины не могут проехать. Даже службы экстренной помощи», отметили селяне.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени предложили губернатору Александру Моору посетить деревни и села юга региона, чтобы лично проверить качество дорог и пообщаться с местными жителями.

#Новости#Тюмень#Дороги#Валентина Бурнашева#Общество
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