Жители тюменского села не могут в дождь добраться до школы из-за отсутствия дороги

Жители исетского села Солобоево жалуются на разбитую дорогу на улице Октябрьской. По словам селян, проведение ремонтных работы ранее было запланировано на лето этого года. Однако по неизвестной причине его перенесли. Приоритет отдали другой улице, где изначально сроки ремонта были установлены с 2024 по 2026 годы.

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