Жители тюменского села не могут в дождь добраться до школы из-за отсутствия дороги

Местные жители отмечают, что за последние десять лет дорогу на улице Октябрьской не ремонтировали ни разу. Между тем здесь живут семьи с детьми и в непогоду из-за разбитой грунтовой дороги добраться до школы или детского сада становится проблематично.
«По нашей улице невозможно пройти осенью и весной и после осадков, про машины вообще не может быть и речи. Никакие машины не могут проехать. Даже службы экстренной помощи», отметили селяне.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени предложили губернатору Александру Моору посетить деревни и села юга региона, чтобы лично проверить качество дорог и пообщаться с местными жителями.