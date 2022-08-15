ВСК подвела первые итоги работы цифровой клиники

«Цифровая клиника способствуют повышению доступности медицинской помощи – получить мнение специалиста россияне могут независимо от места проживания, скорость получения терапии растет в разы за счет сопровождения медицинского советника, а пациент получает возможность быть на связи со специалистом в любое время благодаря телемедицине. Спрос на ДМС с начала года растет – по итогам 1 квартала объем взносов в данном сегменте вырос на 7%, поэтому страховщикам необходимо улучшать качество обслуживания пациентов, внедрять цифровые решения, которые позволят модернизировать и упростить процесс оказания медицинской помощи. Поэтому высокая оценка работы Цифровой клиники клиентами для нас является самым важным показателем, и мы будем стараться поддерживать позитивное мнение клиентов о сервисах ВСК», — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.