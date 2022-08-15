В жесткой аварии под Тюменью погибли жители Нефтеюганска

Также стали известны подробности аварии, случившейся недалеко от деревни Красный Яр. Накануне здесь разбился насмерть 65-летний водитель «Нивы», житель Нижнетавдинского района. Как выяснилось, мужчине стало плохо за рулем — он съехал на обочину и врезался в дерево. Известно, что недавно он перенес сложную операцию. Все обстоятельства аварии выясняются.