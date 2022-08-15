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В жесткой аварии под Тюменью погибли жители Нефтеюганска

15 августа 06:30
Фото: ГИБДД Тюменской области
Личности погибших водителя и пассажира в аварии под Тюменью установлены. В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в ДТП скончались жители Нефтеюганска — 42-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Напомним, ЧП произошло на 53-м километре автодороги Ялуторовск — Ярково. Погибшие ехали в автомобиле Mitsubishi Outlander, в который врезался в выехавший на встречную полосу движения грузовик. После столкновения обе машины вспыхнули. Водитель и пассажирка погибли на месте происшествия.

По данному факту заведено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры Тюменской области.

Также стали известны подробности аварии, случившейся недалеко от деревни Красный Яр. Накануне здесь разбился насмерть 65-летний водитель «Нивы», житель Нижнетавдинского района. Как выяснилось, мужчине стало плохо за рулем — он съехал на обочину и врезался в дерево. Известно, что недавно он перенес сложную операцию. Все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад в Абатском районе, а аварии погиб водитель легковушки. Он выехал на встречную полосу автодороги и влетел в два грузовых автомобиля. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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