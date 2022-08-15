В тюменской многоэтажке ЖК «Звездный» стали чаще ломаться лифты Otis из США

Ранее местные жители уже жаловались на непонятный треск при работе лифтов. Иногда он самопроизвольно начинал спуск. Стоит отметить, что на сайте завода Otis в Санкт-Петербурге 29 июля появилось сообщение, что производство развивается. В частности планируется увеличить выработку лифтов для высотных зданий до 40 этажей.