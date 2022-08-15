В тюменской многоэтажке ЖК «Звездный» стали чаще ломаться лифты Otis из США

В прошлом месяце Otis продал свой бизнес в РФ и ушел из страны.
«Дети в лифте застряли в третьем подъезде. С диспетчером связались, и потом сами двери открылись. Пассажирский лифт в третьем подъезде постоянно моросит»сообщил участник чата Артём.
Ранее местные жители уже жаловались на непонятный треск при работе лифтов. Иногда он самопроизвольно начинал спуск. Стоит отметить, что на сайте завода Otis в Санкт-Петербурге 29 июля появилось сообщение, что производство развивается. В частности планируется увеличить выработку лифтов для высотных зданий до 40 этажей.