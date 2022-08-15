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В тюменской многоэтажке ЖК «Звездный» стали чаще ломаться лифты Otis из США

15 августа 14:05
Фото: 1Mi
В Тюмени жители ЖК «Звездный» стали чаще жаловаться на американские лифты фирмы Otis. Они ломаются и застревают в первом и третьем подъездах. Об этом сообщается в чате Viber «ГП-10 Звездный городок».

В прошлом месяце Otis продал свой бизнес в РФ и ушел из страны.

«Дети в лифте застряли в третьем подъезде. С диспетчером связались, и потом сами двери открылись. Пассажирский лифт в третьем подъезде постоянно моросит»сообщил участник чата Артём.

Ранее местные жители уже жаловались на непонятный треск при работе лифтов. Иногда он самопроизвольно начинал спуск. Стоит отметить, что на сайте завода Otis в Санкт-Петербурге 29 июля появилось сообщение, что производство развивается. В частности планируется увеличить выработку лифтов для высотных зданий до 40 этажей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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