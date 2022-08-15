В Тюмени стартовал всероссийский конкурс «Сценарный кэмп»

Для участия в конкурсе в Тюмень приехали 85 начинающих сценаристов из более чем 37 регионов России. Проект «Сценарный кэмп» проходит в формате креативного лагеря. С 13 по 17 августа участники кэмпа пройдут мастер-классы от экспертов киноиндустрии и доработают собственные сценарии под руководством профессионалов. В конце «смены» каждый участник презентует свой сценарий и сможет заинтересовать VOD-платформы. Авторы лучших работ поедут в сентябре на арт-кластер «Таврида» в Крым.