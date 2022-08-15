В Тюмени стартовал всероссийский конкурс «Сценарный кэмп»

Для участия в конкурсе в Тюмень приехали 85 начинающих сценаристов из более чем 37 регионов России. Проект «Сценарный кэмп» проходит в формате креативного лагеря. С 13 по 17 августа участники кэмпа пройдут мастер-классы от экспертов киноиндустрии и доработают собственные сценарии под руководством профессионалов. В конце «смены» каждый участник презентует свой сценарий и сможет заинтересовать VOD-платформы. Авторы лучших работ поедут в сентябре на арт-кластер «Таврида» в Крым.
Заместитель губернатора Тюменской области П. В. Белявский подчеркнул важность адаптации российской традиции создания историй к современности.
«В условиях огромного спроса на кино-контент, наша задача подготовить специалиста нового уровня, универсала, который сможет писать классные истории при минимальном количестве ресурсов»,поделился Павел Белявский.
В день открытия кэмпа участники и организаторы в формате пленарной сессии поговорили про работу российской киноиндустрии и роль в ней Тюменского региона. В обсуждении участвовали: креативные продюсеры телеканала ТВ3 Лидия Гашнева и Владимир Пермяков, главный редактор Potential Film Company Александр Варенников и директор центра «Медиаполис» Маргарита Посадских, сценарист фильма «Мир, дружба, жвачка!» Александр Белов, сценарист Раиля Каримова и продюсер студии baza.media Анна Румянцева, а также заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский. Эксперты обсуждали, какими будут следующие шаги развития тюменской киноиндустрии и практику создания регионального кино.
Конкурс «Сценарный кэмп» проводит центр развития региональных кино и медиа «Медиаполис» при поддержке правительства Тюменской области и Президентского фонда культурных инициатив.