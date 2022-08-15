В Тюмени самокаты становятся опаснее мотоциклов

«Когда ногу сломал, приехал в травму, там была куча людей и процентов 80 из них все попадали с самокатов, сидели общались кто как с них упал. Я лишь подумал, что они уж точно дураки, ибо на мотоцикле и то безопаснее»сообщил тюменец Сергей А.
Настоящая проблема – те, кто выезжает на дороги общего пользования. В этом случае может случиться трагедия.
«Прошлым летом чуть двух не сбил. Ехал со стороны Червишево в Тюмень, уже было темно. Низко у самой дороги тускло горели два огонька красных, а ведь не понятно, что это может быть. Сбавил скорость, подкатился, а это два подростка едут на самокатах»отметил тюменец Константин В.