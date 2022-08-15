В Тюмени родительский комитет против сериалов, загорелась пилорама, массовая драка

Как рассказал журналист интернет-портала «Союз» Сергей Князев, представленный сериал является качественным развлечением. Он похвалил авторов проекта, у которых получилось создать историю с элементами ужасов и научной фантастики, где можно поговорить на темы любви, дружбы, добра, зла и надежды. Князев отмечает, что современная «повестка» не портит сериал.