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В Тюмени родительский комитет против сериалов, загорелась пилорама, массовая драка

15 августа 17:41
Фото: 1Mi
Члены ТРК возмущены статьей о сериале «Очень странный дела» в «Учительской газете». Родительский комитет выступает против нетрадиционных ценностей и феминизма.
Сюжет
Драка

Тюменский родительский комитет требует наказать авторов статьи о западном сериале

«Учительская газета» на своем сайте опубликовала материал, в котором людям всем возрастов рекомендовали посмотреть сериал «Очень странные дела» от стриминг-сервиса Netflix. На эту публикацию отреагировал родительский комитет, которые выступают противниками глобализации, нетрадиционных отношений и феминизма.

По словам члена Правления ТРК Андрея Генерозова, к редактору «стоило бы применить определенные санкции».

Как рассказал журналист интернет-портала «Союз» Сергей Князев, представленный сериал является качественным развлечением. Он похвалил авторов проекта, у которых получилось создать историю с элементами ужасов и научной фантастики, где можно поговорить на темы любви, дружбы, добра, зла и надежды. Князев отмечает, что современная «повестка» не портит сериал.

Тюменский родительский комитет выступил против сериала «Очень странные дела»
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Около Тюмени произошел пожар на пилораме

Неподалеку от областной столицы случился пожар на территории пилорамы, сообщают очевидцы в сообществе «Типичная Тюмень». Стоит отметить, что на месте возгорания располагается множество деревянных объектов, а также спецтехника.

Пожар произошел 15 августа в районе 15:40. Через некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, в тушении огня использовали 9 единиц техники.

По сообщениям очевидцев, дым от горящей пилорамы было легко заметить и за полтора километра от территории организации. На данный момент не известно, пострадал ли кто-либо в пожаре.

В Утяшево загорелась пилорама и тяжелая техника
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Тюменцы решили устроить массовую драку и стрельбу

В областной столице в субботу жители домов у бульвара Шаимский заметили происходящую драку. Они публиковали фото в социальных сетях и отмечали, что «была стрельба и большая потасовка».

«Наш город» обратился за комментарием в полицию, где факт произошедшего подтвердили. Также в региональном УМВД пояснили, что росгвардейцы в момент происшествия оказывали содействие полицейским. По словам представителя Росгвардии, предупредительный выстрел произвел правоохранитель.

Стражам порядка удалось установить участников потасовки. На данный момент выясняются обстоятельства инцидента.

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