В Тюмени произошла массовая драка. Участников разнимали полиция и Росгвардия

«На улице проезд Шаимский, 14, была стрельба и большая потасовка», написал автор фотографии.
В УМВД Тюменской области «Нашему Городу» факт произошедшей драки подтвердили. Также отметили, что для оказания содействия полиции в обеспечении общественного порядка были задействованы сотрудники Росгвардии.
«Для пресечения агрессивных действий участников потасовки правоохранитель вынужден был произвести предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух. Пострадавших нет», рассказали в свою очередь в Росгвардии.
В настоящее время установлены все участники происшествия. По факту произошедшего ЧП проводится проверка, по результатам которой будет вынесена правовая оценка. Что послужило причиной драки — выясняется.