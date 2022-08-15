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В Тюмени произошла массовая драка. Участников разнимали полиция и Росгвардия

15 августа 05:50
Фото: 1Mi
Массовая драка произошла в субботу в Тюмени рядом с бульваром Шаимский. Фотографии инцидента местные жители опубликовали в сообществе VK «ЧС Тюмень».
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Тюмень

«На улице проезд Шаимский, 14, была стрельба и большая потасовка», написал автор фотографии.

В УМВД Тюменской области «Нашему Городу» факт произошедшей драки подтвердили. Также отметили, что для оказания содействия полиции в обеспечении общественного порядка были задействованы сотрудники Росгвардии.

«Для пресечения агрессивных действий участников потасовки правоохранитель вынужден был произвести предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух. Пострадавших нет», рассказали в свою очередь в Росгвардии.

В настоящее время установлены все участники происшествия. По факту произошедшего ЧП проводится проверка, по результатам которой будет вынесена правовая оценка. Что послужило причиной драки — выясняется.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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