nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени потеплеет до + 25 к концу недели

15 августа 03:05
Фото: 1Mi
Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет прохладной. Синоптики обещают кратковременное потепление только в выходные дни. В понедельник, 15 августа, в областной столице ожидается облачная с прояснениями погода и + 8 + 13 ночью, + 14 + 18 днем.

Во вторник, по прогнозам метеорологов, в ночные часы температура воздуха составит + 9 + 14, в светлое время суток + 19 + 21. День пройдет при переменной облачности и без осадков, скорость ветра составит 3,7 — 5,2 метров в секунду.

В среду и четверг, 17 и 18 августа, немного похолодает. В ночные часы термометры покажут + 7 + 10, днем не поднимутся выше + 15 + 17. Осадки в эти дни маловероятны.

Последний день рабочей недели пройдет при переменной облачности и температуре воздуха + 9 + 11 ночью, + 17 + 18 в дневные часы. В субботу воздух прогреется до + 20 + 22.

Воскресенье станет самым теплым днем этой недели. Ночью ожидается + 12 + 15, днем столбики термометров поднимутся до + 23 + 25. День пройдет без осадков при переменной облачности.

#Новости#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25