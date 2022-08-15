В Тюмени потеплеет до + 25 к концу недели

Во вторник, по прогнозам метеорологов, в ночные часы температура воздуха составит + 9 + 14, в светлое время суток + 19 + 21. День пройдет при переменной облачности и без осадков, скорость ветра составит 3,7 — 5,2 метров в секунду.
В среду и четверг, 17 и 18 августа, немного похолодает. В ночные часы термометры покажут + 7 + 10, днем не поднимутся выше + 15 + 17. Осадки в эти дни маловероятны.
Последний день рабочей недели пройдет при переменной облачности и температуре воздуха + 9 + 11 ночью, + 17 + 18 в дневные часы. В субботу воздух прогреется до + 20 + 22.
Воскресенье станет самым теплым днем этой недели. Ночью ожидается + 12 + 15, днем столбики термометров поднимутся до + 23 + 25. День пройдет без осадков при переменной облачности.