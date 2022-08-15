В Тюмени ночью Audi насмерть сбил самокатчика. Водитель был трезв

В Тюмени сегодня ночью насмерть сбили мужчину на самокате. Жуткая авария произошла на улице Мельникайте, 110, в два часа ночи. 21-летний тюменец на самокате ехал по проезжей части. По неизвестной причине он попал под колеса автомобиля Audi, двигавшегося в этом же направлении.

В управлении ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что за рулем легкового автомобиля находился 26-летний водитель со стажем управления два года. Что послужило причиной трагедии в настоящее время выясняется, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Известно, что водитель иномарки был трезв. Отметим, за прошедшие выходные дни на дорогах Тюменской области в авариях погибли шесть человек, еще сорок человек, из которых девять — это дети, получили различные травмы. Всего было зарегистрировано 25 ДТП. Ранее «Наш Город» писал, что накануне жесткая авария произошла на автомобильной дороге Ялуторовск — Ярково. В ДТП погибли двое жителей Нефтеюганска.