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В Тюмени на Дамбовской за 2 месяца залатали только одну яму из 25

15 августа 11:04
Фото: 1Mi
Подписчик паблика «ЧС Тюмень» отмечает, что на улице Дамбовской власти не проводят ямочный ремонт. Работы обещали завершить до 21 июня, но на данный момент из 25 ям «заделали только одну и то наполовину».

Тротуары для пешеходов тоже не готовы. Когда идёт дождь здесь очень грязно, сложно пройти и проехать на машине.

«Администрация обещала произвести ямочный ремонт еще в июне, в итоге из 25 ям на данном участке, заделали только одну и то наполовину. Была глубиной около 12 см, стала около 6 см!»сообщается в паблике «ЧС Тюмень».

Фото: 2гис

Горожане отмечают, что ситуацию усугубляет стройка ЖК, грузовики постепенно разбивают дорогу.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Энергетиков и Муравленко отмечаются провалы на дорогах.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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