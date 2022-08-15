В Тюмени на Дамбовской за 2 месяца залатали только одну яму из 25

Тротуары для пешеходов тоже не готовы. Когда идёт дождь здесь очень грязно, сложно пройти и проехать на машине.
«Администрация обещала произвести ямочный ремонт еще в июне, в итоге из 25 ям на данном участке, заделали только одну и то наполовину. Была глубиной около 12 см, стала около 6 см!»сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
Горожане отмечают, что ситуацию усугубляет стройка ЖК, грузовики постепенно разбивают дорогу.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Энергетиков и Муравленко отмечаются провалы на дорогах.