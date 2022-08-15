В Тюмени мужчина угнал у коллеги машину, чтобы съездить за сигаретами

Белоусов решил воспользоваться машиной приятеля, чтобы съездить за сигаретами. Он взял его ключи и поехал по автодороге Исетск — Упорово. У Дмитрия не было водительского удостоверения. По дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.