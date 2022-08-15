В Тюмени мужчина угнал у коллеги машину, чтобы съездить за сигаретами

Суд выяснил, что весной этого года Дмитрий Белоусов с коллегой пили алкогольные напитки. На следующий день напарник уехал домой, оставив автомобиль «Лада Калина».
Белоусов решил воспользоваться машиной приятеля, чтобы съездить за сигаретами. Он взял его ключи и поехал по автодороге Исетск — Упорово. У Дмитрия не было водительского удостоверения. По дороге он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.
Позже выяснилось, что машина принадлежала сестре его приятеля.
Подсудимый признал вину и раскаялся в произошедшем. Суд назначил Дмитрию наказание 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Виновный обязан выплатить потерпевшей сумму в размере 272 300 рублей и расходы на оценку в размере 9000 рублей.
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