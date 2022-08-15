Тюменцы жалуются на засохшие деревья напротив городской администрации

«Обратите внимание на три сухие дранки, которые уже не отойдут. Не видно сухостой? Спилите и замените. Не позорьтесь и не позорьте наш город», негодует пользователь.
В комментариях последовал ответ от городской администрации.
«Специалистами ЛесПаркХоза было проведено обследование. Получено разрешение на вынужденный снос. Его проведут осенью и на этом месте будут высажены деревья. В настоящее время определяют породный состав», прокомментировали в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал о тюменце, который спасает любимый куст от строителей.