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Тюменцы жалуются на засохшие деревья напротив городской администрации

15 августа 09:18
Фото: 1Mi
В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе ЧС Тюмень был опубликован пост от анонимного пользователя, он жалуется на засохшие деревья, которые растут напротив здания городской администрации.
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Тюмень

«Обратите внимание на три сухие дранки, которые уже не отойдут. Не видно сухостой? Спилите и замените. Не позорьтесь и не позорьте наш город», негодует пользователь.

В комментариях последовал ответ от городской администрации.

«Специалистами ЛесПаркХоза было проведено обследование. Получено разрешение на вынужденный снос. Его проведут осенью и на этом месте будут высажены деревья. В настоящее время определяют породный состав», прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал о тюменце, который спасает любимый куст от строителей.

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