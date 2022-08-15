Тюменцы предложили Александру Моору проехать по деревенским и сельским дорогам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ежегодно в августе отправляется в «Честный маршрут» по городам и селам округа, составленный самими жителями региона. За несколько дней он планирует побывать в тринадцати населенных пунктах. Поездка стартовала сегодня. Первым городом посещения в маршруте станет Надым.
«Господин Моор, почему бы и вам не взять пример с ямальского губернатора и не объехать вверенную вам территорию. Пообщаться с людьми, посмотреть, как решаются и решаются ли вообще проблемы. Как осваиваются деньги, выделяемые на дороги и прочую инфраструктуру. Совершить честный маршрут без публичного плана поездки, а так сказать „нежданчиком“», предложили тюменцы.
Горожане отмечают, что качество дорог в регионе значительно ухудшилось за последние несколько лет. В городах дороги разбиты, в некоторых деревнях и вовсе в наличии имеются лишь грунтовые дороги, по которым после дождя не может проехать даже автомобиль УАЗ.
«Сергей Собянин, когда был губернатором Тюменской области, лично объезжал объекты инфраструктуры в 6 утра. А губернатор Моор ездил по окрестностям только в предвыборную кампанию», отметили тюменцы.