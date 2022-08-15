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Тюменцы предложили Александру Моору проехать по деревенским и сельским дорогам

15 августа 07:15
Фото: 1Mi
Тюменцы предложили губернатору Тюменской области Александру Моору прокатиться по деревням и селам юга региона и ознакомиться лично с дорожными проблемами местных жителей. Горожане отметили, что такая практика уже давно применяется главой Ямала.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ежегодно в августе отправляется в «Честный маршрут» по городам и селам округа, составленный самими жителями региона. За несколько дней он планирует побывать в тринадцати населенных пунктах. Поездка стартовала сегодня. Первым городом посещения в маршруте станет Надым.

«Господин Моор, почему бы и вам не взять пример с ямальского губернатора и не объехать вверенную вам территорию. Пообщаться с людьми, посмотреть, как решаются и решаются ли вообще проблемы. Как осваиваются деньги, выделяемые на дороги и прочую инфраструктуру. Совершить честный маршрут без публичного плана поездки, а так сказать „нежданчиком“», предложили тюменцы.

Горожане отмечают, что качество дорог в регионе значительно ухудшилось за последние несколько лет. В городах дороги разбиты, в некоторых деревнях и вовсе в наличии имеются лишь грунтовые дороги, по которым после дождя не может проехать даже автомобиль УАЗ.

«Сергей Собянин, когда был губернатором Тюменской области, лично объезжал объекты инфраструктуры в 6 утра. А губернатор Моор ездил по окрестностям только в предвыборную кампанию», отметили тюменцы.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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