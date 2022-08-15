Тюменцы предложили Александру Моору проехать по деревенским и сельским дорогам

«Господин Моор, почему бы и вам не взять пример с ямальского губернатора и не объехать вверенную вам территорию. Пообщаться с людьми, посмотреть, как решаются и решаются ли вообще проблемы. Как осваиваются деньги, выделяемые на дороги и прочую инфраструктуру. Совершить честный маршрут без публичного плана поездки, а так сказать „нежданчиком“», предложили тюменцы.