Тюменца с опухолью мозга не хотят госпитализировать. Он гуляет на улице полуголым

Однако, он вовсе не бомж. Более того, вполне образован — имеет два высших образования.
Как выяснилось, тюменцу всего 40 лет и у него есть родные и дом, из которого он постоянно сбегает. У мужчины имеется серьезное заболевание — опухоль головного мозга, но на лечение в больницу его почему-то не кладут.
«После того, как он заболел, жена выгнала его из дома. Он живет у матери-пенсионерки. Она за ним ухаживает, но удержать дома не может — постоянно сбегает. Всё сложно и печально. А клиники его на лечение не берут», написала Наталья А.
По словам горожан, живущих в этом районе, тюменца периодически доставляют домой сотрудники полиции. Однако практически сразу же он вновь убегает.
«Наш Город» отправил в департамент здравоохранения запрос. Официальные комментарии ожидаются.