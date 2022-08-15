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Тюменца с опухолью мозга не хотят госпитализировать. Он гуляет на улице полуголым

15 августа 04:57
Фото: 1Mi
Фотографии полуголого нетрезвого мужчины, гуляющего в районе улицы Пермякова, опубликовали жители областной столицы в социальных сетях. По словам очевидцев, тюменец в таком состоянии практически каждый день прогуливается по данному району.

Однако, он вовсе не бомж. Более того, вполне образован — имеет два высших образования.

Как выяснилось, тюменцу всего 40 лет и у него есть родные и дом, из которого он постоянно сбегает. У мужчины имеется серьезное заболевание — опухоль головного мозга, но на лечение в больницу его почему-то не кладут.

«После того, как он заболел, жена выгнала его из дома. Он живет у матери-пенсионерки. Она за ним ухаживает, но удержать дома не может — постоянно сбегает. Всё сложно и печально. А клиники его на лечение не берут», написала Наталья А.

По словам горожан, живущих в этом районе, тюменца периодически доставляют домой сотрудники полиции. Однако практически сразу же он вновь убегает.

«Наш Город» отправил в департамент здравоохранения запрос. Официальные комментарии ожидаются.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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