Тюменский родительский комитет выступил против сериала «Очень странные дела»

Тюменский родительский комитет всегда выступал и выступает против пропагандистских акций, которые стоят на защите нетрадиционных отношений и любого навязывания глобализации. Речь идет о феминистических мнениях и ЛГБТ.
«Если говорить о материале, опубликованном на сайте „Учительской газеты“, то можно только развести руками. Одно дело, когда подобное продвигают либеральные источники, другое дело, когда этим занимается орган, который должен нести в массы патриотические и традиционные ценности. Считаю, что к редактору, который разрешил опубликовать данную статью, стоило бы применить определенные санкции», считает член Правления ТРК Андрей Генерозов.
Что касается смены мужских и женских ролей в обществе, родком дал следующую оценку.
Психологи и культурологи обращают внимание на то, что людям, носящим одежду противоположного пола со временем присуще перенимать манеру поведения, меняется даже сама психика.
«Сейчас можно встретить юношей, которые выглядят откровенно женоподобно и девушек, уже давно сменивших платья на брюки, длинные волосы — на короткие стрижки. Иной раз, стригутся налысо. Это показывает, что они не уважают свой традиционный женский образ, хотят от него дистанцироваться. Все это, безусловно, оставляет след на манере поведения человека, на его семейных отношениях и на будущих поколениях», прокомментировал Генерозов.
Сейчас много говорят о традиционных ценностях, некоторые даже иронизируют над этим понятием. По мнению Генерозова, нашему государству хорошо бы определиться, что именно это такое и куда оно решило двигать сознание россиян.
«Но можно сказать точно: под понятием «традиционные ценности» мы не подразумеваем ЛГБТ-отношения, феминизм, цифровизацию и другие подобные явления, которые становятся популярными в последнее время. Необходимо укреплять позиции традиционной семьи, заявил член Правления ТРК.
Мы побеседовали с журналистом интернет-портала «Союз» Сергеем Князевым.
По мнению Князева, «Очень странные дела» — качественное развлечение. Создатели сериала братья Даффер смогли создать уникальную историю, в которой элементы хоррора и научной фантастики — лишь повод поговорить на вечные темы: любовь и дружба, надежда и вера, добро и зло.
«Особенностью сериала становится его оптимистичный настрой: несмотря на любые ужасы и препятствия, герои всегда готовы прийти на помощь ближнему, вплоть до самопожертвования. Даже мрачные финалы последних сезонов ничего в этом смысле не меняют. Дружба, верность и доброта всегда были идеологией лучших фильмов 1980-х. Сразу вспоминаются такие ленты, как «Инопланетянин» и «Останься со мной»,высказал мнение Князев.
Сергей Князев подтверждает, что в сериале не обошлось без модной ныне «повесточки». Но портит ли она сериал?
«Скорее нет, чем да. Нетрадиционная ориентация героев еще не является способом пропаганды и настораживает только тогда, когда ничем другим герои не примечательны», считает журналист.
Авторы сериала в этом отношении работают достаточно тонко. Причастность определенных героев к ЛГБТ-сообществу не педалируется. Например, история лесбиянки Робин особо не влияет на сюжет и поведение самой героини.
Присутствуют в сериале и «модные» темы феминизма и смены ролей, в ходе которых мужчины отходят на задний план. Как и ЛГБТ-тематика, эта «идеология» достаточно органично вплетена в характеры героинь.
«В последних сезонах некоторые важные для сюжета герои оказываются лишь придатками к своим «боевым подругам», что, конечно, не может не огорчать. Это может быть как следствием идеологической установки, так и банальным упущением сценаристов, которым не хватило времени развить характеры всех любимых героев,предположил он.
Князев уверен: говорить о влиянии этих трендов на традиционные ценности непросто.
С одной стороны, это грозит банальными злоупотреблениями. Некоторые фильмы проваливаются исключительно из-за того, что для создателей идея о независимой женщине оказалась важнее остальных составляющих, таких как хороший сценарий или сильная актерская игра. Однако, не секрет, что во многих случаях женщины справляются с традиционно «мужскими» обязанностями не хуже, а порой и лучше мужчин.
«Сама по себе подобная смена ролей настораживает, но хорошо это или плохо — стоит рассматривать в каждом отдельном случае, не стремясь к единственно правильному мнению», добавил Сергей.
По словам Сергея, сериал стоит посмотреть ради атмосферы. Братьям Даффер прекрасно удалось воссоздать дух 1980-х. Герои предстают интересными и яркими личностями, за отношения которых хочется переживать.