Тюменский родительский комитет выступил против сериала «Очень странные дела»

«Сейчас можно встретить юношей, которые выглядят откровенно женоподобно и девушек, уже давно сменивших платья на брюки, длинные волосы — на короткие стрижки. Иной раз, стригутся налысо. Это показывает, что они не уважают свой традиционный женский образ, хотят от него дистанцироваться. Все это, безусловно, оставляет след на манере поведения человека, на его семейных отношениях и на будущих поколениях», прокомментировал Генерозов.