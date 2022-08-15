Тюменских строителей поймали на незаконной вырубке деревьев

Жители ЖК Горизонт поймали строителей, работающих неподалеку от их района, на вырубке деревьев. Они спилили две березы.
Чтобы подтвердить свои опасения по поводу того, что порубочного билета у рабочих нет, была написана жалоба в управу ЦАО.
И, как показала проверка, местные жители оказались правы. Рабочие подрядной организации не имели права вырубать. деревья в этой части города.
Теперь виновники должна будут оплатить не только штраф, но и компенсировать вырубку в пятикратном размере.
Пользуясь случаем, жители пожаловались и на местного застройщика, в генеральном плане которого фигурирует вырубка местной рощи, которая относится к собственности муниципалитета.
Однако, на данный момент, в управе не готовы ответить на этот вопрос горожан.