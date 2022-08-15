nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменских строителей поймали на незаконной вырубке деревьев

15 августа 13:06
Фото: «НашГород»
В березовой роще, неподалеку от ЖК Горизонт, рабочие подрядной организации втихую вырубили две березы. Но местные жители заметили пропажу деревьев и пожаловались на нарушение в управу ЦАО. Теперь компании придется выплачивать штраф и компенсировать вырубку в пятикратном размере.

Жители ЖК Горизонт поймали строителей, работающих неподалеку от их района, на вырубке деревьев. Они спилили две березы.

Чтобы подтвердить свои опасения по поводу того, что порубочного билета у рабочих нет, была написана жалоба в управу ЦАО.

И, как показала проверка, местные жители оказались правы. Рабочие подрядной организации не имели права вырубать. деревья в этой части города.

Теперь виновники должна будут оплатить не только штраф, но и компенсировать вырубку в пятикратном размере.

Пользуясь случаем, жители пожаловались и на местного застройщика, в генеральном плане которого фигурирует вырубка местной рощи, которая относится к собственности муниципалитета.

Однако, на данный момент, в управе не готовы ответить на этот вопрос горожан.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменец сумел отвоевать свой любимый куст у строителей.

Материалы по теме
В Тюменской области мужчине грозит до 7 лет за вырубку лесаТюменцы сумели спасти лес от масштабной вырубкиТюменец смог спасти любимый куст от строителей
#Новости#Поваленные деревья#Экологиябудущего#Деревья#Вырубка деревьев#Штраф#Нарушение#Нарушения#Экология#Тюменский строитель#Штрафы#Подрядные организации#Алена Патрушева#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25