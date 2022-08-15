Тюменских строителей поймали на незаконной вырубке деревьев

В березовой роще, неподалеку от ЖК Горизонт, рабочие подрядной организации втихую вырубили две березы. Но местные жители заметили пропажу деревьев и пожаловались на нарушение в управу ЦАО. Теперь компании придется выплачивать штраф и компенсировать вырубку в пятикратном размере.

Жители ЖК Горизонт поймали строителей, работающих неподалеку от их района, на вырубке деревьев. Они спилили две березы. Чтобы подтвердить свои опасения по поводу того, что порубочного билета у рабочих нет, была написана жалоба в управу ЦАО. И, как показала проверка, местные жители оказались правы. Рабочие подрядной организации не имели права вырубать. деревья в этой части города. Теперь виновники должна будут оплатить не только штраф, но и компенсировать вырубку в пятикратном размере. Пользуясь случаем, жители пожаловались и на местного застройщика, в генеральном плане которого фигурирует вырубка местной рощи, которая относится к собственности муниципалитета. Однако, на данный момент, в управе не готовы ответить на этот вопрос горожан. Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменец сумел отвоевать свой любимый куст у строителей. Материалы по теме В Тюменской области мужчине грозит до 7 лет за вырубку леса Тюменцы сумели спасти лес от масштабной вырубки Тюменец смог спасти любимый куст от строителей